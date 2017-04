Flere ungdomsråd skriver: Derfor bør det være en plikt å ha ungdomsråd

Kommunalministeren skriver i på Si ;D 26. mars at han er imot lovfesting av ungdomsråd fordi kommunene selv må se verdien av å lytte til ungdommen.

Han glemmer at det viktigste ikke er å kunne måle verdien, men at ungdom bør ha reell påvirkningskraft.

Eldre og funksjonshemmede har egne lovfestede råd

I dag står kommunene fritt til å opprette ungdomsråd som et partipolitisk uavhengig høringsorgan for ungdom.

Vi mener det bør være en plikt for alle kommuner å ha et ungdomsråd, og at en lovfesting av ordningen vil styrke ungdoms reelle påvirkningskraft i kommunene.

Sanner mener at ungdom har mulighet til å påvirke gjennom andre organisasjoner og ungdomspartier.

Innlegget til Kommunalministeren var et svar til dette:

Realiteten er at kommunene ikke er forpliktet til å høre på organisasjoner og ungdomspartier, slik de er pålagt å høre på et ungdomsråd.

Det at ungdom aktivt må dra seg med i debatten gjennom ungdomspartier- og organisasjoner, hever også terskelen for å delta, noe som gjør at færre blir hørt.

Eldre og funksjonshemmede har egne lovfestede råd, selv om de også har mulighet til å engasjere seg i partipolitikk og organisasjoner.

Forskjellen er at ungdom under 18 år ikke har stemmerett, selv om vi utgjør 22 prosent av befolkningen på landsbasis.

Derfor mener vi det er dobbeltmoralsk å hevde at ungdom ikke trenger et eget råd for å fremme sine interesser.

Reell mulighet for påvirkning

For øvrig er ikke alle interesserte i å engasjere seg i partipolitikk. Mange unge ønsker kun å jobbe med saker som angår dem, uten å binde seg til en ideologi.

Det er frustrerende å høre politikere snakke så mye om betydningen av ungdomsmedvirkning, når de åpenbart ikke mener den er så viktig at den bør lovfestes.

Sanner synes å mene at dersom ungdomsråd opprettes mot kommunens vilje, vil ikke ungdomsrådet ha påvirkningskraft.

Det mener vi er feil. Hvis kommunen blir forpliktet til å opprette et ungdomsråd, må det også kunne forventes at ungdomsrådet blir hørt.

I dette ligger det en reell mulighet til påvirkning som man ikke har uten slik lovfesting.

Kommunalministeren gir inntrykk av å foretrekke ideen om engasjerte ungdommer foran at ungdom faktisk gis en stemme og får reell innflytelse i lokaldemokratiet.

Innlegget er skrevet av Maria Margareth Kræmer (17), Saida Tufa (17) og Rami Chumber (16) på vegne av Sentralt Ungdomsråd i Oslo.

Ungdommens Fylkesråd Nordland, Ungdommens Fylkesråd i Troms, Telemark Ungdomsråd og Ungdommens Fylkesting Møre og Romsdal stiller seg også bak.

Usikker på hva du mener? Les flere debattinnlegg:

Ungdomspodden: Hvordan kan jeg hjelpe vennen min?

I ungdomspodden svarer sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding på spørsmål fra ungdom.

Denne ukens spørsmål: Bestevennen min på 18 år sliter. Jeg har prøvd å få henne til å oppsøke hjelp igjen, men hun nekter. Er det noe jeg som venn kan gjøre?