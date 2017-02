Flere unødvendige krav gjør boligmarkedet i Oslo knallhardt | Marthe Solberg

I Oslo bygges det for få boliger, prisene stiger og middelklasse-ungdom sliter med å komme inn på boligmarkedet. Arbeiderpartiet svarer med å innføre mer skatt og flere krav i sitt forslag til nytt stortingsprogram.

Det er ikke en overraskelse at Arbeiderpartiets svar på samfunnets utfordringer er enda flere skatter, avgifter og reguleringer. I Oslo har de allerede innført en eiendomsskatt som gjør det dyrere å eie bolig. Samtidig blir det mye vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet.

Fremskrittspartiets ungdom vil ha en boligpolitikk for folk flest

Nå ønsker Arbeiderpartiet også å øke botiden til opptil tre år, og kreve at kommunene utarbeider utbyggingsplaner. At man må bo i boligen i tre år vil gjøre utbyggingen mindre lønnsom, og kommuneplaner bygger ikke boliger.

Mer byråkrati og flere krav er det siste ungdom som vil inn på boligmarkedet trenger.

Det er mer lønnsomt å investere i bolig enn i næringslivet

Bjørn-Kristian Svendsrud

For at det skal bygges boliger må det være lønnsomt, men folk flest må også ha råd til å kjøpe dem. At bolig er mer lønnsomt enn å investere i næringslivet, er negativt for verdiskapningen i samfunnet. Fremfor å skape flere arbeidsplasser, investeres det i eiendom.

Fremskrittspartiets ungdom vil ha en boligpolitikk for folk flest. Det må bygges flere boliger, og prisene må normaliseres. På den måten vil enda flere komme inn på boligmarkedet.

Slik vil vi gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere

Vi vil redusere skatter og avgifter og fjerne særkrav som for eksempel solforhold og dyre krav om tilgjengelighet. Dette bør folk få velge om de ønsker det selv. I regjering har Frp allerede fjernet fordyrende reguleringer og redusert utbyggingskostnadene med opptil 400.000 kroner.

Vi vil fjerne dokumentavgiften som er på hele 2,5 prosent av tomteverdien, og eiendomsskatten, som er en usosial avgift og gjør det dyrere å kjøpe og eie bolig.

Dette vil øke utbyggingen, redusere prisene og gjøre boligmarkedet tilgjengelig for enda flere.

