Født i Norge, britiske foreldre: – Som seksåring sa jeg at jeg aldri skulle lære meg «bloody norwegian»

Her er årets Si ;D-julekalender.

24 norske ungdommer med bakgrunn fra 24 land svarers på spørsmål om hvordan det er å ha minoritetsbakgrunn i Norge i dag.

Hva er positivt? Hva er negativt? Og hva med julen?

Ungdom med minoritetsbakgrunn utgjør en stadig større andel av norsk ungdom. I 2015 hadde 15,5 prosent av ungdom utenlandsk bakgrunn, mens tallet var 11 prosent i 2009. SSB definerer disse ungdommene som personer som er født i Norge av to utenlandske foreldre eller er født i utlandet selv.

Navn: Evert Whitehouse

Alder: 20

Bosted: Oslo

Bakgrunn: Britisk

Hei! Hvem er du?

– Jeg er en 20 år gammel student, som er født og oppvokst i Norge med britiske foreldre.

Hva er det beste med å ha minoritetsbakgrunn i Norge i dag?

– Man blir vant til å sammenligne de ulike kulturene man tilhører, og så lærer man å dra nytte av de beste trekkene ved begge.

Hva er det mest utfordrende?

– Å være en del av to kulturer. Det er lettere for førstegenerasjonsinnvandrerne fordi de tydelig vet hvor de kommer fra og hvilket forhold de har til det nye landet sitt. Det er vanskeligere for neste generasjon, som ofte sliter med å vite hvor de hører hjemme.

Hvordan kan vi løse disse utfordringene?

– Jeg er ikke helt sikker på om det er noe som enkelt kan løses. Mitt forslag hadde vært å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge, slik at det blir enklere å knytte seg til Norge og muligens føle seg mer norsk.

Når føler du deg mest norsk?

– Når jeg skriver og snakker norsk, med tanke på at jeg en gang som seksåring sa at aldri skulle lære meg «bloody norwegian».

Og minst?

– 17. mai er uten en tvil den dagen jeg føler meg minst norsk.

Hvilket spørsmål om bakgrunnen din er du mest lei av å få?

– Stereotypien om at alle engelskmenn drikker te, er blitt en lei gjenganger.

Om folk er nysgjerrige på bakgrunnen din, hvordan vil du at de skal gå frem?

– Spør i vei, men still helst spørsmål du selv hadde vært komfortabel med å svare på.

Hvis du skulle fortalt Aftenpostens lesere én ting om England, hva hadde du fortalt?

– At landet består av mer enn bare London, shoppingturer og et knippe severdigheter. Jeg sitter ofte igjen med inntrykket av at nordmenn kun ser på England som et reisemål for helgeturen og shopping. Når folk spør meg om jeg har vært på leke- og spillbutikken Hamleys eller Madame Taussauds, må jeg riste på hodet. For meg er England et land fylt med slektninger, interessante byer og historie.

Hvilket forhold har du til jul?

– Jeg feirer julen ganske likt som de fleste andre, men julematen er mer engelsk, og selve feiringen foregår på 1. juledag istedenfor julaften.

Hvilken rolle synes du julen burde spille i skoletiden?

– Jeg synes at julen bør markeres på skolen i samme grad som den markeres i dag. Norge har en lang juletradisjon, og høytiden er kanskje kristen, men jeg føler at den er veldig inkluderende. Selv deltok jeg aldri på julegudstjenestene på skolen, og det gikk fint.

Hva skal du gjøre i julen i år? – Jeg skal feire den i Norge sammen med familien.

