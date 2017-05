Folk må få lov til å være folk. Aksepter et tredje kjønn! | Mikkel Hjelle

I dag er det mange som føler seg fremmed i egen kropp, fordi de ikke vet hvilket kjønn de identifiserer seg med.

Disse personene har kanskje i en lang periode slitt med å erkjenne hvem de er.

Sliter med å identifisere seg selv

Den tyske forfatteren Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) beskrev dilemmaet med ikke å kjenne seg selv gjennom sterke, følelsesladde fortellinger.

Fortellinger som ofte ledet hovedkarakterene til vanvidd fordi de hadde dype følelser de aldri hadde utforsket.

Slik kan det være for flere som sliter med å identifisere seg selv. Både sitt ytre og sitt indre.

Når det kommer til det å definere seg selv som person, er det en beslutning som vil prege vedkommende lenge, men forhåpentligvis til det bedre.

Privat

Ikke betvil hvem du er

Konservative sier ofte at det bare finnes to kjønn. Jeg skal ikke gå imot biologien, men jeg mener mennesker bør få lov til å være den som de føler at de er.

Hvis man er født gutt, skal man likevel få lov til å føle seg som en jente uten at noen skal si denne personen imot.

Man må tilltate at folk har forskjellige meninger

Hva som en får en til å føle at man er den man er, bør ikke være noe man skal betvile. Dette handler faktisk ikke om benektelse av vitenskapelig og biologisk fakta, men om en definisjon av ens egen lykke.

Hvis et menneske føler at man er av det motsatte kjønn eller ingen av delene, så synes jeg det er på sin plass å føle det.

Vi er alle forskjellig, og med det kommer det ulike typer former for det å være lykkelig med seg selv.

Man bør akseptere et tredje kjønn

Jeg skal ikke bli for politisk med å si at alle må forstå dette, men jeg mener at det bør respekteres i den grad at man kan tillate folk å være forskjellige. Akkurat som at man må tillate at folk har forskjellige meninger.

Demokrati bygger på tillit, men den viderefører også tanken om at mennesker opptrer og er varierte i både væremtåte, utseende og personlighet.

Derfor bør man akseptere et tredje kjønn, og derfor bør det gå an å la folk være folk.

