For meg var antidepressiva riktig

Jeg har gått på antidepressiva i over to år nå, og jeg vet ikke hvordan livet mitt hadde vært uten. Alt hat og kommentarer jeg har fått igjennom årene, har ødelagt noe med meg.

Jeg klarer ikke stole på kjæresten eller venner når de sier noe pent til meg, nettopp fordi jeg har hørt det stygge og spydige så mange ganger at det tar all plass.

Medisinen reddet livet mitt

Før jeg fikk antidepressiva, var jeg svært deprimert og så ingen mening med livet. Men etter jeg fikk prøve antidepressiva etter en lang kamp med psykiatrien, ble jeg endelig hørt.

Det er viktig å huske at psykiske sykdommer også tar liv

Som med alle medisiner følger det bivirkninger, men jeg var fullt klar over det og var klar for å kjempe og gjøre de rundt meg stolte.

Det er utallige meninger om at unge går på antidepressiva, og jeg forstår usikkerheten, men for meg har denne medisinen reddet livet mitt.

Det er litt som at hvis du har hjerteproblemer, må du få medisiner for det, og de psykiske lidelsene er også sykdommer.

Vi blir ofte feid under teppet, men det er viktig å huske at psykiske sykdommer også tar liv.

Du utrolig mye på å være ærlig

Jeg syns det er trist å se alle de der ute som sliter, men ikke blir hørt.

For vi psykisk syke kan ikke ta en blodprøve og finne ut hva som feiler oss. For mange er ikke medisiner nødvendig, og da holder terapi, andre må få medisiner.

Jeg hører sikkert daglig hvor dårlig antidepressiva er, men jeg er ikke enig - dette er individuelt.

Hvis du sliter med psykiske problemer og skal få hjelp, må du være ærlig og si hva som plager deg. Ikke hold inne noe, si alt, du vinner så utrolig mye på å være så ærlig.

Er ikke foreldrene dine med på å henvise deg, så ta kontakt med en psykisk helse-telefon. Flere av disse er åpne hele døgnet, og du kan få hjelp uten å si hvem du er.

Jeg oppfordrer alle å ta kontakt hvis du trenger det.

Psykisk helse er et viktig tema hos Si ;D. Les mer her:

Hør på Aftenpodden Si ;D!

Line (22) slet med panikkangst. Slik ble hun bedre

For to år siden opplevde hun panikkangstanfall for første gang. Hun var sikker på at hun skulle dø.

Siden fulgte en lang periode med det hun beskriver som «et rent helvete».

Hør episoden her!

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her