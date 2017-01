Tidligere var jeg fastklemt i min egen offerrolle. Jeg mente i mange år at fosterforeldre var mennesker som bare ville barn vondt, som fulgte tekstboken til punkt å prikke.

Men foran meg i dag sitter det ikke følelsesløse roboter, det sitter ekte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell.

De ønsker å vise omsorg til et barn som muligens aldri har følt på det før.

Måtte være korrupt

Da jeg selv var i systemet, kunne jeg ikke tenke meg at det fantes fosterforeldre som faktisk ønsket det beste for barnet.

Jeg trodde de var så fastklemt i regelboken at alle følelser var forsvunnet, og at omsorgen var påtvunget.

Jeg kunne ikke forstå hvorfor min egen omsorgsperson ikke ønsket meg, men at noen andre gjorde det. Det måtte være tull, det måtte være et korrupt system som spyttet ut følelsesløse mennesker som ikke ønsket annet enn penger. Omsorg har de i alle fall ikke, tenkte jeg.

Jeg endret syn da jeg selv havnet i en situasjon der mennesker som selv har valgt at de har ekstra omsorg å gi, ville ta vare på meg. Nå ser jeg det hver dag i det frivillige arbeidet jeg gjør – at systemet ikke er et korrupt.

Jeg ser at det er mennesker med til tider for store hjerter, som ønsker å være med på at et barn skal kunne få den oppveksten det fortjener.

Det krever mot. Og det krever en enorm applaus fra samfunnet.

Gråter av glede

Og så står jeg her. Foran mennesker jeg ikke vet noe annet om, enn at de virkelig ønsker å gi omsorg til et barn. Et barn som trenger det.

De ønsker å ta fri fra jobben sin for å rette all oppmerksomheten sin mot en som trenger det. Jeg har lyst til å gråte, for før trodde jeg ikke det fantes så gode mennesker.

Omsorgssvikt er vondt, men av og til er det vondere å se hvordan det egentlig skal være.

Det er vondt å se at din egentlige omsorgsperson ikke kan gi deg det som noen andre ønsker høyere enn noe annet å gjøre. Men så er det godt, så er det fint – og til slutt er det helt fantastisk.

Til slutt klarer du ikke forstå din tidligere tankegang. Til slutt må du ty til tårene over hvor fint samfunnet av og til kan være.

Tenk at noen vil bruke tiden sin på noen som meg

For tenk at noen vil bruke tiden sin på noen som meg, noen som vil bruke tiden sin på jenta i nabohuset. For du vet sjeldent hvem som har det vondt hjemme. Du vet sjeldent hvem som kommer til å trenge nye omsorgsforeldre når begeret tipper over.

Og at noen da tar på seg det ansvaret – det er beundringsverdig.

Å være fosterforelder er ikke lett, langt derifra, det kan jeg forstå. Men at så mange velger å gjøre det likevel, det får meg til å gråte av glede.

