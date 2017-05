Fra en bussruss: Det er kjipt at jeg har vært med i et miljø som virker ekskluderende og ansvarsfraskrivende | Sander Malsten

Russetiden går over en knapp måned. Forberedelsene derimot varier veldig. Selv var jeg på russebuss og hadde en fantastisk feiring. Jeg har ikke hatt den beste økonomien de siste månedene, men jeg angrer ikke i det hele tatt.

I et Si ;D-innlegg 23. mai skrev medeleven min, Anne Sofie Rønnfeldt, at russetiden har «fullstendig mistet bakkekontakten» og om den «sosiale eliten» på bussene. Da stilte jeg meg flere spørsmål.

Vi brukte våre egne penger

Vennene mine og jeg gjennomførte et prosjekt over tre år. Vi har jobbet med dugnader og hatt jobber for å tjene penger.

Vi valgte å feire på vår måte, på vår buss. Vi har hatt en fantastisk feiring, noe vi håper våre medruss også hadde. Vi respekterer at andre feiret og hadde det gøy med sine venner.

Til gjengjeld ber vi om den samme respekten.

Å samle en gruppe og gjennomføre et russeprosjekt, er vanskelig. Men jeg er ikke med i en «sosiale elite» som har alle fordelene. Beklager å måtte skuffe, men den harde realiteten er faktisk sånn at absolutt alle har mulighet til å være på russebuss. Det krever at man bruker tiden annerledes og prioriterer. Andre fritidsaktiviteter må kanskje vike unna.

Felles ansvar

På vegne av russebussen min beklager jeg om vi ikke har gjort andres feiringer bra nok. Det er kjipt å høre at noen opplever russefeiringen som utestengende. Jeg høres kanskje overlegen og ekskluderende ut, men det er ikke meningen.

Likevel må jeg spørre: Er det bare medlemmene av russebusser som har ansvaret for at resten har det bra?

Eller har vi et felles ansvar for å inkludere alle?

Vi fikk med forskjellige gutter og jenter fra gang til gang fordi vi hadde lyst til å feire med flere, og flere hadde lyst til å feire med oss.

Er det feil av oss å si nei når jenter på 14–15 år, som vi ikke kjenner, tar kontakt med oss, sender bilder og spør om å få plass? Det er lett å si at vi mente de «ikke var riktig form og fasong». Men de var 15 år gamle, og vi mente de var alt for unge.

Gjennom tre år har guttene greid å samle en stor nok sum til å få et godt resultat. Selvfølgelig er vi stolte.

Jeg synes at det er kjipt at jeg har vært med i et miljø som noen oppfatter som ekskluderende og ansvarsfraskrivende. Jeg føler ikke selv at det har vært sånn. Mange av mine medelever har kost seg i russetiden selv om de ikke har vært på buss.

Selvfølgelig er vi stolte

Til slutt lurer jeg på om det egentlig er så rart at man vil vise frem russebussen.

Jeg ser at man kan argumentere for at russetiden er blitt en konkurranse om popularitet. Men dette er faktisk bare et resultat av at mange andre har greid å gjennomføre det samme prosjektet som oss, noe de også er stolte av. Hvorfor skal medelever og andre utenforstående kommentere på hva vi bruker våre penger på?

Det er et helt annet spørsmål på om det er en smart investering, men det er faktisk ikke opp til noen andre å si hva vi skal bruke pengene våre på.

Det er godt å være tilbake

Til dere som mener at vi på russebuss tror at vi har rett til å knuse jenters selvbilde: Det er ikke meningen. Vi feiret på vår måte, men det har aldri vært noen intensjon å gjennomføre en maktkamp for å vise frem at vi er «den sosiale eliten».

Nå har vi ikke lenger bussen vår, som gjorde oss «maktsyke». Nå har vi ikke lenger genserne våre, som visstnok beskyttet oss fra å ha egne meninger. Vi er individer. Vi tar ansvar for egne handlinger, og det er godt å være tilbake uten russebukse.

Russetiden er for russen. Prioriteringer, pengebruk og tid er opp til enhver, men den gode tradisjonen med å feire 13 års skolegang går i arv.

