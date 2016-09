Hei, alle elever som tramper rundt i skolegårder og protesterer denne uken mot fraværsgrensen som tidligere i høst ble innført.

Hei, alle dere som legger ut Facebook-innlegg, eventer og artikler på sosiale medier om denne omdiskuterte saken og den fryktede grensen på ti prosent.

Jeg er ordentlig imponert. Jeg syntes at vi, dagens ungdom, er flinke som engasjerer oss i politikken, som bruker vår ytringsfrihet og vårt engasjement til å forsøke å forandre på det samfunnet vi lever i. Ikke ta feil, jeg er veldig stolt av oss.

Ikke ute etter å ta deg

Samtidig, er jeg ikke enig med dere i denne saken. Jeg er 18 år gammel, går tredje året på videregående skole og har fullt realfag i tillegg til toppidrett.

Jeg blir syk en gang iblant, jeg blir stresset og jeg har hatt psykiske problemer før.

Det skjer oss alle, og det er noe vi rett og slett ikke kan gjøre så mye med. Er vi ordentlig dårlige, må vi bli hjemme. Men denne fraværsgrensen ble ikke innført slik at alle som fikk omgangssyken en gang i halvåret eller slet med influensa, skal strykes.

Den ble ikke innført for dere flinke, engasjerte ungdommer som bryr dere om skolegangen deres og er på skolen. Den ble heller ikke innført for å forsøke å blakke dere på dyre fastlegeregninger, eller stryke alle som sliter med psykiske problemer.

Er du ordentlig syk, må du vel til legen uansett?

For kunnskapsministeren vet, du vet og jeg vet at det er ikke dere fraværsgrensen er ute etter. Er du ordentlig syk, må du vel til legen uansett? Og dersom du ikke er det, da tåler nok fraværet ditt en eller to dager ugyldig fravær uten at det gir enorme konsekvenser for din skolegang.

For om du for det meste er på skolen, og du blir kun hjemme når det er nødvendig, da gir ikke denne regelen noen konsekvenser for deg og din skolegang.

Skiller mellom elever

Denne regelen er for dem som ikke stiller opp på skolen, og i lang tid har kommet unna med det. Denne regelen gjelder for dem som aldri var i timene, du vet – de som kun dukket opp til prøvene og irriterende nok, besto alle fag.

Disse kommer til å slite med denne regelen. De late, de som rett og slett ikke gidder. For de som gidder og vil, har en gyldig grunn til å være borte fra skolen. En grunn som kommer til å gi gyldig fravær. Men ikke skulkerne.

I lang tid har problemet vært at vi ikke har kunnet skille mellom de svake elevene (de som faktisk er til stede og gir en innsats) og de elevene som kun møtte opp på prøvene.

Synes du det er rettferdig at de fikk lik karakter? At de to skal få lik sjanse til å konkurrere om den samme studieplassen? Det synes ikke jeg.

