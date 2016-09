Kjære Torbjørn Røe Isaksen, jeg er din skulker. Jeg er blant dem som glimrer med sitt fravær.

Jeg er ikke fysisk syk, og jeg er ikke mentalt syk nok til ikke å møte opp på skolen.

Jeg er din skulker, og du er min Marie Antoinette, en out-of-touch oligark med grandiose tanker om et flott samfunn hvor undersåttene som ikke har råd til brød, burde gå og kjøpe kake i stedet.

Men akkurat som den klassiske fremstillingen av Marie Antoinette er min fremstilling av deg, og din av meg, ingenting annet enn fiksjon.

Jeg er fuglen føniks

Jeg er en skulker, ja, men jeg vil våge å påstå at jeg, som alle andre subgrupper av skulkesjangeren, ikke skulker simpelthen fordi jeg kan.

For kjære Torbjørn, la meg si deg én ting, jeg skulker ikke fordi jeg kan, jeg skulker fordi jeg trenger det.

Som en koffeinavhengig trenger morgenkaffen og nikotinplasteret, trenger jeg en skulkedag iblant.

Når verden byr meg imot, når lærerne føles døve og pensumet fjernt, dykker jeg inn i min egen sjel. Kanskje som Ikaros mot solen, men nødvendig likevel.

Derfor finner jeg meg selv, vekk fra mylderet og skittet som farger norsk skole.

Når jeg står til halsen i skoleavfall, trenger jeg en skulkedag for å vaske av og rense meg, fra innsiden og ut. Jeg gjenoppstår fra asken som fuglen føniks, og vasker rent bord med karakterene (hyperbol).

Ikke dine undersåtter

Jeg passer kanskje ikke inn i ditt verdenssyn. Det er nok en pedant i oss begge, jeg henger meg opp i at du rokker ved mitt personlige fundament, og du irriterer deg over mitt fravær fra skolen.

18 år gamle Torbjørn irriterte seg kanskje over medelever som ikke trengte å møte opp for å stå i alle fag, eller kanskje du irriterte deg over at du slapp unna så billig selv.

Samtidig så vil jeg ikke attribuere noen egenskaper til deg, du er ingen Sauron, du er ikke slem.

På podkasten din med Si ;D der du svarte på spørsmål fra oss elever, virket du som en ellers sympatisk person, men skal jeg respektere deg, så må det være gjensidig. Jeg trenger at du forstår skulkingen min som nødvendig.

Jeg trenger at du aksepterer meg for den jeg er, med hud og hår og kviser og skulking.

Jeg og mine medskulkere er ikke dine fiender, ei dine undersåtter, men medmennesker. Hvis du ikke behandler oss som dine undersåtter, vil vi slutte å behandle deg som Marie Antoinette.

