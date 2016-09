Fraværsgrensen: Jeg ble tenåringsmor. Det ga meg 44 dager og 150 timer fravær. | Oda Amalie Severinsen

Jeg er nå inne i mitt andre år som bachelorstudent i internasjonal markedsføring. Det vitnemålet jeg gikk ut med, ville ikke ha vært gyldig med dagens regler for fravær.

Tenåringsmødre, den gruppen jeg faller innunder, er kanskje underrepresentert i samfunnet, men hvor mange undergrupper skal til for å danne et flertall?

Det finnes så mye som kan gjøre en normal person til en normal person med utfordringer.

Hvem er skulkerne?

Det har vært mange diskusjonsinnlegg om fraværsgrensen. Formålet skal visstnok være å bedre kvaliteten i skolesystemet, blant annet skille ut skulkerne – de som ikke bryr seg. Hvem er så skulkerne?

Jeg ble gravid i VG1, jeg fødte i VG2 og jeg gikk gjennom mitt barns første år i VG3. På mitt vitnemål står den symbolske sum av 44 dager og 150 timer fravær. Men karakterene holder også et snitt godt over fire, noe som var nok for å kunne gå på den linjen jeg selv ville studere.

Hvor hadde jeg så vært om livet hadde hatt samme utfall, og fraværsreglene hadde blitt iverksatt da jeg begynte på videregående?

Jeg hadde mest sannsynlig vanket på videregående ennå, forsøkt mitt beste for ikke å ha for mye fravær.

Hvem hadde sagt at godkjent fravær var at jeg var kvalm fordi jeg var gravid, eller var hjemme med barnet mitt, fordi jeg hadde dårlig samvittighet for ikke å kunne være med henne de første månedene i hennes liv?

Jeg hadde mest sannsynlig vært uten førerkort også, for kjøretimene var satt til timer på dagen hvor jeg skulle ha vært på skolen. Utenfor. Hjelpeløs.

Halvferdig med bachelorgraden

Nei, jeg er glad jeg ikke er elev ved videregående i dag. Det har gjort at jeg om få måneder snart er halvferdig med bachelorgraden min, klar for å leve ut livet og en fullverdig karriere, selv om livet mitt ikke ble som jeg først hadde sett for meg.

Jeg er stolt av mine 44 dager og 150 timer fravær, og det betyr ikke at jeg er en dårligere student.

Samtidig er jeg bekymret, jeg er bekymret for dem som nå kommer etter meg. Det gjelder ikke bare for dem som blir uplanlagt gravide.

Problemet er at det er så mange ting som man ikke planlegger, som kan skje, noe som kan føre til at prestasjonspresset, et fraværskrav, skviser deg ut av samfunnet og at drømmene i verste fall ikke lar seg gjøre.

