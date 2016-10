Fraværsgrensen: Vi går studiespesialisering. Ikke arbeidsspesialisering. | Veronica Danielsen

Nå har det vært mye frem og tilbake om denne fraværsgrensen som ble innført i høst. Det har haglet med argumenter både for og imot.

Et av de viktigste argumentene for fraværsgrensen er kanskje dette med at elevene skal forberedes på arbeidslivet. For når elevene kommer ut i arbeid, er det ingen kjære mor.

Da er de pent nødt til å komme seg opp på morgenen og dra på jobb!

For man skal ikke ha mye ugyldig fravær på jobben, før man rett og slett mister den og inntekten med.

Ikke arbeidsspesialisering, altså?

Men det er slik at mange elever i norsk videregående skole går linjen «studiespesialisering». Vent litt! Studiespesialisering? Ikke arbeidsspesialisering, altså?

Privat

Nei, programmet heter nettopp studiespesialisering og sies å skulle forberede elevene for videre studier. For det er nettopp det å studere de fleste gjør etter videregående, også elever på andre linjer som gir eller legger til rette for generell studiekompetanse.

Enorm overgang

Så hvordan er det med fraværsgrenser på disse studiene man skal forberedes til? Faktum er at på de fleste studier finnes det ingen krav til oppmøte bortsett fra på eksamen.

Studentene står fritt til å planlegge egen studiehverdag ut ifra hvordan de selv lærer best, hvor høye mål de har for karakterer og ellers andre prioriteringer i livet. Dette betyr at overgangen fra videregående skole med fraværsgrense til høyere utdanning blir enorm.

Nå mener man at en 18-åring ikke klarer å ta ansvar for egen utdanning

Så da spør jeg dere, dere som er for fraværsgrensen, hva tror dere kommer til å skje når disse elevene begynner på høyere utdanning?

Kan det være at de jubler over sin nyvunne frihet, utsetter pensumet til i morgen og slapper av i dag?

Kan det være at de totalt mangler selvdisiplin ettersom de ikke har fått mulighet til øve opp dette?

Merkelig, synes jeg

Jeg finner det tvilsomt at en fraværsgrense som pisker elevene på skolen kan være særlig studieforberedende. En mykere overgang som lar elevene lære seg å prioritere ved å prøve og feile høres bedre ut.

Før i tiden mente man at en 15-åring var voksen og moden nok til å gifte seg. Nå mener man at en 18-åring ikke klarer å ta ansvar for egen utdanning for så på magisk vis takle dette når de fyller 19.

Men kanskje det bare er jeg som synes dette er litt merkelig.

For min del kan dere være både for og imot fraværsgrensen.

Det finnes mange gode argumenter for og mot begge sider, men vær så snill å slutte med argumentet om at det skal være arbeidsforberedende, i hvert fall så lenge fraværsgrensen skal gjelde alle uansett linje.

