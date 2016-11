Fraværsgrensen beviser at 16-åringer bør få stemmerett | Sharleen Dydland

I vår gikk Elevorganisasjonen hardt ut mot fraværsgrensen. Den ble likevel innført av en kunnskapsminister som ikke lyttet til ungdommen.

Det viser bare at 16- og 17-åringer bør få stemmerett.

For å beholde makten må enhver politiker holde velgerne sine lykkelige. I teorien kan de da velge kun å bry seg om de som har stemmerett.

En representants motivasjon er ofte å tilfredsstille velgerne.

Kan oppnå mye

Hvis vi under 18 år også får stemmerett, vil flere politikere oppfylle ønskene våre. For hvis de ikke gjør det, mister de en del velgere. Da kan vi oppnå mye.

Privat

Vi kan få flere fritidsklubber, ungdomsavdelinger på sykehus og byråder som lytter til oss om å satse på en bedre skolehelsetjeneste.

Noen mener at vi ikke skal få stemme, fordi vi er «politiske umodne». Det kan godt være, men «politisk modenhet» trenger ikke å ha en alder. Det handler om at vi har for lite kunnskap om politikk.

Hvorfor kan ikke jeg påvirke hvordan livet mitt skal være gjennom stemmeseddelen?

Dersom vi får stemmerett, vil ungdomsskolelærere naturligvis fokusere på politikk siden de vet at elevene deres skal stemme. Det vil vekke mye engasjement hos ungdom, og det vil føre til en lysere fremtid med «politisk modne», kunnskapsrike samfunnsborgere som kan ta egne valg.

Selvfølge at jeg får være med å bestemme

Hvem vet? Kanskje vi til og med kan ha skolevalg uten skoledebatter hvor debattantene tyr til «dissing» for å vinne?

For meg er frihet å kunne bestemme selv. Det er en selvfølge at alt som angår meg, skal jeg være med på å bestemme.

Global oppvarming, dyre billettpriser på kollektivtransport og fraværsgrensen går utover min fremtid og hverdag.

Politikk påvirker livet vårt. Så hvorfor kan ikke jeg påvirke hvordan livet mitt skal være gjennom stemmeseddelen?

