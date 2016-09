Fraværsgrensen er kanskje ikke så brutal likevel

Curling-generasjonen er ett av mange navn brukt om dagens ungdom. Vi sklir gjennom mye litt for uhindret. Samtidig sliter rekordmange med psykisk sykdom, og kaller oss også generasjon prestasjon med et nådeløst press på alle fronter.

Så kom fraværsgrensen, som gjør at du kun kan være udokumentert borte fra gymtimen to ganger i løpet av et år. Helt umenneskelig for elever, leger og foreldre som ikke har nok tillit hos kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Curlingkostene til systemet er blitt til pisk.

Man kan ikke planlegge når man blir syk. Elever som kanskje bare trenger å hvile ut kan ikke ta plass i de allerede lange helsekøene kun for dokumentasjon. Og videregående skole er frivillig – elevene er ofte modne nok til at de kan prioritere selv.

Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Si ;D-redaksjonen for å svare på lesernes spørsmål om fraværsgrensen. Her ser du høydepunktene:

Kanskje det ikke er så ille?

Likevel er kanskje ikke grensen så brutal. Å gå på skolen er gratis og en mulighet du ikke skal ta for gitt. Rektor kan også heve grensen ved spesielle behov. I tillegg kan du få strøket fravær på slutten av året i noen tilfeller.

Grensen er til elevenes beste. Den er nødvendig for å endre elevers holdning til et nøkkelgode, og forbereder oss til arbeidslivet. Viktigst av alt blir de som trenger ekstra oppfølging synligere, og skolen kan fange dem opp – ikke skyve dem ut.

Forhåpentligvis vil det iverksettes tiltak basert på mer forskning for å styrke et ganske firkantet utdanningssystem for både studiespesialiserende og yrkesfag.

Takk, Torbjørn Røe Isaksen, for at du har lagd en grense som har motivert meg og endret mitt syn på skolen. Takk også for grunnlaget for å være ærligere med kontaktlæreren, som nå i større grad må lytte og tilby hjelp om jeg skulle trenge det.

Kanskje er ikke ti prosent hverken curlingkost eller pisk, men et nødvendig tiltak for et bedre utdanningsløp for alle parter.

