Fraværsgrensen skader mer enn hjelper

Her sitter jeg hjemme – syk og oppgitt over tanken på fraværsgrensen.

For tre timer siden var jeg på skolen og holdt ut 90 minutter med religion og etikk fordi jeg ikke ønsket fravær. Etter 90 minutter taklet jeg ikke mer.

Jeg følte meg så kvalm at jeg bestemte meg for å dra hjem og hvile.

250 unødvendige kroner

Før jeg gikk til bussen ringte jeg legesenteret og spurte om de hadde mulighet til å gi meg legeerklæring, slik at jeg kunne få gyldig fravær.

Det kunne de, men først måtte jeg bestille time, vente kanskje minst en halvtime og betale 250 kroner for timen.

Det syns jeg var litt unødvendig.

For det var en sjanse for at det bare var småfeber, men hvis jeg skulle ha legeerklæring så måtte jeg gjøre det sånn.

Kunne ikke gjøre noe med det

Jeg søkte deretter på nettet for andre måter å få gyldig fravær på når man er syk, og på ung.no sto det at helsesøster kunne gi gyldig fravær.

Dessverre var helsesøsteren vår selv syk.

Jeg kommer ikke til å få med meg noe, men det er ikke så viktig, er det vel?

Jeg spurte skolen om jeg fikk ugyldig fravær om jeg ikke dro til legesenteret og betalte 250 kroner for en legeerklæring, og alt jeg fikk til svar var: ja – slik var de nye reglene.

De kunne ikke gjøre noe med det.

Mer skade enn hjelp

Hva gjør man da? Skal jeg bare gå tilbake til skolen og være der, til tross for at jeg er syk?

Jeg kommer ikke til å få med meg noe, men det er ikke så viktig, er det vel? Jeg var i det minste på skolen.

Jeg skjønner at dere ønsker å få slutt på skulking, men dette systemet kommer til å gjøre mer skade enn det hjelper.

Bryter ikke de nye reglene gratisprinsippet, som betyr at elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring?

Det kommer til å påvirke oss som prøver å gjøre det bra på skolen, som gjør alt de skal, men bare uheldigvis er syk noen ganger.

Bryter gratisprinsippet

I tillegg, bryter ikke de nye reglene gratisprinsippet, som betyr at elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring?

«Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene skal dekke utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen», står det i opplæringsloven.

Hvis jeg må til legen for at skolen skal få legeerklæring på at jeg er syk, skal ikke skolen dekke regningen min da?

Hvis politikerne ønsker å forhindre skulking, trenger de å finne en annen metode som ikke er like feilaktig som dette systemet.

