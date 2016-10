Den svært omtalte palmeoljedebatten har pågått i mange år. Det ble rettet stor oppmerksomhet mot påskeeggene til Freia i mars 2015. Nå har Freia gjort det igjen ved å øke produksjonen av de omstridte eggene. Først påskeegg og nå snøballer, snøperler og snømenn? Var virkelig ikke talen klar nok?

For halvannet år siden raste Sophie Elise mot Freia. Hun ble gjort oppmerksom på at påskeeggene til Freia inneholdt palmeolje, noe som er en årsak til at regnskogen blir ødelagt og påvirker dyrelivet der i negativ retning.

Freia går motsatt vei

Blogginnlegget skapte stor debatt, og selv om debatten ikke påvirket salget, burde Freia virkelig ha fått en forståelse for sinnet til nordmenn landet rundt.

Privat

Etter min mening kunne Freia enten avskaffet produktene fra markedet eller valgt å produsere langt færre egg, og heller la dem være på markedet i en enda kortere periode.

Men Freia går andre veien. La meg presentere: Snøballer! Og ja, de inneholder palmeolje.

Ifølge Regnskogfondet er palmeoljeindustrien hovedårsaken til at regnskogen ødelegges i Sørøst-Asia. Ikke bare truer det dyrene som bor der, men også menneskene i området og klimaet.

Opplyst om helsefaren

Palmeoljen er en vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. For enhver mann kan «vegetabilsk olje» høres ut som et sunt og fornuftig valg.

Dessverre er det ikke bare skadelig for samfunnet rundt regnskogen som brennes og hugges ned, men også for deg som forbruker.

Palmeolje er nemlig ikke bra for helsen, og påskeeggene inneholder 20 prosent palmeolje.

Det gir likevel mye mening at Freia ikke har gjort noe med det. Hadde de sluttet å produsere produktene sine akkurat som de er, hadde de fått en klagestorm på smaksforskjell eller manglende produkter på markedet.

Selv om Freia i et intervju med Nettavisen hevder at de ikke kan erstatte palmeoljen, ser jeg liten grunn til å tro at det stemmer. I snøballene finner vi også sheasmør.

Privat

De fleste nordmenn i dag er opplyst om helsefaren rundt økt kolesterol som kan føre til hjerte- og karsykdommer. Likevel lar vi barna våre spise en pakke med fire påskeegg eller snøballer i helgene, uten å tenke over det en ekstra gang.

Helt på trynet

– Det inneholder palmitinsyre, som er en mettet fettsyre med 16 karbonatomer og ingen dobbeltbindinger. Palmitinsyren har en sterk kolesteroløkende effekt, sier Christian Drevon, professor ved Universitetet i Oslo, til NRK.

Rema 1000 startet i 2011 med å fjerne palmeolje fra sine merkevareprodukter. Dette er blitt erstattet med bærekraftige oljer som solsikke- og rapsoljer, som er et mye bedre alternativ for miljøet og helsen.

Dette er et supert tiltak av Rema 1000. Rapsolje har også det beste forholdet mellom vegetabilsk omega-6 og omega-3.

Jeg ser ingen grunn til at ikke alle palmeoljeinnholdige produkter bør bytte til rapsolje eller lignende bærekraftige oljer, men å øke produksjonen ved å lage lignende produkter med samme innhold og utseende kun endret etter sesongen – det blir helt på trynet for meg.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på skribentens blogg.

Mer om temaet?

Palmeoljedebatten har pågått lenge, men tok fyr ifjor da Sophie Elise meldte sin motstand på bloggen sin.

Tarjei Engeset Ofstad (18) var ute lenge før Sophie Elise med sitt palmeolje-krav hos Si ;D:

Podkast: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her