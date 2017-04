Fremtiden bør ikke bli ødelagt om du blir dumpet dagen før eksamen | Ole Fotland

Den 31. mars skrev jeg Si ;D-innlegget «Tilfeldighetene ved eksamenstrekk er tatt rett ut av The Hunger Games». Etter det har Leon Solve Mossing Knudsen og Håkon Andreas Flydal, begge politikere i Unge Høyre, tatt til motmæle.

De er enige i at eksamenstrekk er en dårlig idé, samtidig som de mener at elever allerede fra Vg1 bør eksamineres i grunnfagene norsk, engelsk og matte. Jeg mener at synspunktene deres er ekstremt privilegerte.

Det er feil at skriftlig eksamen er lik for alle. Ikke alle elever er like.

Avhenger av dagsformen

Det er helt merkelig at en seks timers eksamen skal ha like mye å si som arbeidet vårt gjennom et helt år.

Hvordan man gjør det på eksamen avhenger av blant annet dagsformen, om hvor vidt noen nær deg går bort, eller om du blir dumpet dagen før.

Absurd forventning

Jeg syntes også det er helt utrolig at Unge Høyre, som er for nivåinndeling, mener at alle burde ha samme eksamen med det samme vurderingsgrunnlaget.

Det er feil at skriftlig eksamen er lik for alle

Elever jobber i forskjellig tempo, og for elever med lærevansker er det fullstendig absurd å forvente at disse skal arbeide med og forbedre en oppgave innenfor samme tidsramme som alle andre.

Prestasjon under press bør ikke avgjøre fremtiden

Ellers mener også Flydal at å prestere under press er viktig. Men man presterer jo under press hver gang man har en prøve eller en fremføring.

Det er ikke noe poeng i at øvelsen om å prestere under press skal avgjøre hele fremtiden vår.

Innblikk i helhetlig kunnskap

Sosialistisk Ungdoms alternativ er mappevurdering. En slik vurderingsform gir deg muligheten til å forbedre enkelte prøver og prosjekter, også får du en endelig standpunktkarakter basert på hva som er i mappen.

På den måten vil lærere på slutten av året få et innblikk av hvor helhetlig flink eleven er i faget, og ikke bare hvor flink eleven er i en liten del av pensumet.

Det skal fortsatt stilles krav

Dette betyr ikke at vi ikke vil stille krav til elever. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal gjøre det gjennom mer prosjekt, større oppgaver og en mappevurdering der elever selv kan velge oppgaver de mener viser en bredde i faget, og som de er stolte av.

Les flere innlegg angående eksamen her: