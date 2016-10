Fremtiden vår ødelegges av statsbudsjettet

Kjære, Siv Jensen og resten av den miljøfiendtlige regjeringen.

Det er på tide å få i gang det grønne skiftet. Ikke sats på olje og vei, sats på fornybar. Øk bompengeavgiften for biler, og senk avgiften for kollektivtrafikk.

«Det går over»

Det er nemlig vår fremtid dere sløser med for å kunne stappe penger i egen lomme. Dere tenker ikke på at noen skal overta etter dere.

Dere tenker vel om klimakrisen som med alt annet negativt: det går over.

Hvis dette er tilfellet, har mange 12-åringer bedre kunnskap enn dere når det gjelder klimakrisen.

Vår fremtid

Dere sier vi ikke har råd til å gi mer penger på klimafronten samtidig som dere gir hauger av skattelette til de rikeste i landet. Dere sier dere bidrar til det grønne skiftet mens dere gir store fordeler til oljeindustrien. Det er på tide å få ræva i gir. Det er vår fremtid dere ødelegger, ikke deres egen.

