Frp gir langfingeren til verdier som frihet og likhet | Simon Frigessi di Rattalma

Det er alltid rørende når Frp-ere later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

26. mai skrev Fremskrittspartiets Ungdoms Marthe Solberg et svar til mitt Si ;D-innlegg fra 19. mai.

Solberg prøvde å vri problemstillingene til at Frp er de eneste som bryr seg om flyktningers beste.

Billigere enn å integrerere

På landsmøtet vedtok de et forslag om at norske redningsskip i Middelhavet skal snu og ta dem tilbake dit de kom fra.

Privat

De norske skipene har reddet 60.000 mennesker fra drukningsdøden siden 2015.

Det er viktig å huske at mange, som syrerne, også rømmer fra krig og forfølgelse.

Det overrasker meg egentlig ikke at Marthe Solberg og Frp ønsker å hjelpe i nærområdene fordi det er lettere og billigere å hjelpe dem der de er, enn å integrere dem her.

Kan Frp benekte at Sylvi Listhaug aktivt, mot all moral og fornuft, har fratatt friheten til asylbarn i Norge?

Hvordan skal Frp ellers ha råd til å finansiere skattekuttene sine?

Mot alle moral og fornuft

Kan Frp benekte at Sylvi Listhaug aktivt, mot all moral og fornuft, har fratatt asylbarn friheten i Norge?

I 2016 returnerte Norge 40 asylbarn til Afghanistan, noe som var høyest av samtlige land i Europa.

Javid (16) og Masoud (7), som ble kastet ut av Norge, bodde like ved et terrorangrep i Kabul hvor 15 døde og 30 ble såret i fjor.

Onsdag ble minst 80 drept og 350 såret av en bombe i samme by.

Det er tydelig at utsatte og sårbare mennesker er en annen gruppe for Frp enn for resten av oss

Frihet og trygghet er slagord for Frp. Det er opplagt at Frp mener at dette ikke skal gjelde asylbarn og flyktninger som kommer til Norge for å søke etter akkurat disse verdiene.

Hvem mener Frp er de utsatte?

Solberg sier at AUF bør hjelpe sårbare mennesker og ikke kritisere Frp for ikke å gjøre det.

Hvis det Frp driver med er å hjelpe mennesker, så er det å gi langfingeren til verdier som frihet og likhet.

Hvis det er Frp, og ikke AUF, som hjelper de utsatte her i Norge, hvem er da de utsatte?

De seks prosentene som fikk skattelette på 1600 kroner dagen istedenfor de 94 prosentene som fikk 10 kroner dagen?

Det er tydelig at utsatte og sårbare mennesker er en annen gruppe for Frp enn for resten av oss.

Debatten begynte her:

...da svarte Marthe Solberg, formann i Oslo Øst FpU:

Her er en annen FpU-AUF-debatt som nylig pågikk på Si ;D: