Norge har gått fra å være et lite vi til å bli et større vi. Det skjer ikke uten litt voksesmerter.

I hele desember har 24 norske ungdommer med bakgrunn fra 24 land og områder svart på spørsmål om hvordan det er å ha minoritetsbakgrunn i Norge i dag. Vi har bedt Arbeiderpartiets statsministerkandidat samle trådene.

Som politiker er det ikke noe som er bedre enn å møte og lytte til unge mennesker.

Det gir inspirasjon og håp. Det gir utfordringer.

Unge i Norge har meninger og meninger mot. De skal leve lengst i landet, de har størst grunn til å være opptatt av politikk og valg.

Vår ungdom er engasjert, og er det noe vi trenger i vår tid, er det nettopp det.

En god øvelse

Nå har Aftenposten gjennom hele adventstiden latt oss få lytte til stemmene fra mange unge nordmenn. Det er nordmenn med polsk, indisk og kenyansk bakgrunn, ja, nordmenn med familiebakgrunn fra hele verden!

Hver luke har gjort meg litt klokere

Det har vært en julekalender som har gitt meg enda sterkere tro på hva vi kan få til sammen, og står som et bevis på hvilke ressurser vårt samfunn er så heldig å være i besittelse av.

Det har tidvis vært rørende, ofte morsomt, og hver gang har det gjort meg litt klokere.

De siste tiårene er Norge blitt et mer mangfoldig og mer komplekst samfunn. Det er blitt viktigere for oss å forstå andre lands historie, deres kultur og religion.

Det har vært og er en god øvelse for oss, for som et lite og åpent land skal vi håndtere en stor og omskiftelig verden.

Våre mange nye nordmenn hjelper oss til å få denne forståelsen, og til å håndtere mangfoldigheten på en måte som vil gjøre Norge både tryggere og rikere. Og da tenker jeg ikke først og fremst i materiell forstand.

Litt voksesmerter

I Norge har vi gått fra å være et lite vi til å bli et større vi. Det skjer ikke uten litt voksesmerter.

Men politikken kan bidra til at det gjør mindre vondt, og at utfordringer blir omdannet til muligheter. Sørger vi for at alle som bor i Norge, får oppleve både trygghet og muligheter, sørger vi også for at frykt og intoleranse ikke får dominere.

I Norge har vi tradisjon for å gjøre vår plikt og kreve vår rett, i den rekkefølgen.

Den samfunnskontrakten gjelder også nå, og fremover. Det å stille krav til hverandre er å vise respekt. Det handler om å ta vare på alle som bor her, om å ta folks bekymringer på alvor – og snakke åpent og ærlig om problemene vi møter.

Må forsøke å forstå

For selvsagt finnes det også problemer! Enten det er unge som opplever ikke å bli innkalt til jobbintervju fordi etternavnet deres ikke høres «norsk» nok ut, om det er forsøk på å innføre sosial kontroll over unge mennesker, eller folk som opplever hets og sjikane.

Fakta: Her er noen av funnene i kalenderen Spørsmål: Hva er det beste med å ha minoritetsbakgrunn i Norge? – Å være litt annerledes enn andre – At man blir mindre fordomsfull og får flere perspektiver – At man blir tatt godt imot og blir sett på som en ressurs – At man kan være minoritetens stemme – At man får god mat hjemme – At man mestrer flere språk – At man har et indre mangfold: Man har to kulturer, ikke bare én Spørsmål: Hva er det mest utfordrende? – Stereotypier som man må bekjempe – Identitet: Hvem og hva er jeg egentlig?- – Å sjonglere to kulturer – At man alltid tilhører minoriteten – Ikke å bo i nærheten av slekten – Ikke å bli ansett som norsk eller norsk nok – Å få jobb – Politiet – Forhåndsdømming – Språkbarrierer – Hverdagsrasisme – Å få spørsmål om bakgrunn for ofte

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å snakke «rett frem», som Shaquel Okiri (21) sa det i luke nummer 18.

Nå skal vi feire jul. Det skal vi gjøre i et trygt hjørne av verden, i visshet om at mange har det vanskeligere enn oss.

Noen av dem lever på flukt fra krig og konflikt, noen har kommet til Norge og fått seg et nytt hjem her. Noen bærer på en bagasje vi andre kan ha vanskelig for å forstå, og føler fortsatt at krigen er nært på.

Jeg vil sende en særlig tanke til dem i den tiden vi nå skal inn i – og oppfordre alle til å fortsette å forsøke å forstå hverandre. Akkurat slik Aftenpostens fine julekalender hjelper oss til å gjøre.

