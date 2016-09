Gaming er sunnere enn lesing

Hundene bjeffer mer enn vanlig når jeg kommer hjem. Skolen har vært hard i dag, to av tre tentamener er ferdige, og jeg er helt slapp. En runde Halo kan ikke skade noen? Neh, det går bra.

Jeg kan høre brutter'n rope mot skjermen når jeg går opp trappen. «Pling», sier Xboxen mens det grå tegnet blir hvitt. Jeg sjekker innom YouTube-kanalen min mens Xboxen bruker hundre år på å skru seg på.

Jeg klikker litt rundt her og der, ser at jeg har fått 127 views på den siste videoen. Det kule chibbibildet av meg har Fluflebunbun420 laget til meg. Ble så glad da jeg fikk det!

Det er deilig å gå inn i et annet univers. Et univers der alt er perfekt.

Der du kan være å gjøre hva du vil, enten det er å redde universet fra aliens i Halo, komme deg opp fra underverdenen i Undertale, overleve i Minecraft eller ta motstanderes base i League of Legends.

En verden hvor alt er nytt

Jeg er Master Chief i Halo, omringet av aliens. Jeg kjenner et slags rush i kroppen, selv om jeg egentlig ikke er der i virkeligheten. Snur meg, angriper, gjør ting på James Bond-level. Spiller perfekt, men så er det en liten, liten sniper i hjørnet som fyrer av.

Dør du i spillet, gjør det ingenting. Derfor kan man gjøre sinnssyke ting man aldri kunne gjort i virkeligheten.

I denne verdenen kan nye ting kan fremdeles oppdages, her er det fremdeles hvite prikker på kartet. I vår virkelige verden skjer det sjeldent at man finner noe som aldri er blitt funnet før; et nytt univers, et nytt stoff med sinnssyke egenskaper eller at man bare finner et nytt rom bak bokhyllen.

Til og med noe så smått som å finne et nytt rom i huset ditt vekker en slags oppdagerlyst, som nesten er umulig å finne i dagens samfunn.

Man sier at man leser bøker for å ha flere liv samtidig. Det samme gjelder for dataspill. Man kan variere hvem man vil være fra spill til spill.

Det er ingen «regel» for hvordan man burde spille eller være – du er helt fri.

Hvorfor er det så mange som spiller? Jeg tror det er fordi mennesker alltid har likt å leve seg inn i en annens historie. Helt siden menneskets begynnelse har folk fortalt hverandre eventyr. Eventyr de kunne leve seg inn i, og bli en del av.

Når jeg spiller Undertale, gråter jeg nesten, spillet er så bra at man lever seg helt inn det. Jeg føler meg knyttet til karakterene, kjenner dem, kjenner stedene.

Spilling er sosialt

Plutselig banker det på døren. – Hallo!? Du vet du har tentamen i morgen? Spill er ikke bra for deg, gå ned og øv nå. Mamma ser på skjermen med forakt. – Må jeg? Kan jeg ikke bare spille litt til?- Nei! Sorry altså, men slik går det bare ikke.

Det er ikke bra å spille så mye dataspill, du blir passiv, usosial og voldelig. Og feit!

Jeg er blitt vant til at voksne holder en hel leksjon for meg om hvor grusomt dataspill er. Hvordan det oppfordrer til vold, er usunt og avhengighetsskapende. Det skjønner jeg ikke helt.

De samme voksne sier jeg må lese bøker. Masse bøker. Det er skikkelig bra for meg! Men lesing fører til mye stillesitting. Lesing er asosialt. Man sitter ikke og holder hender og leser bok sammen.

Og lesing er avhengighetsskapende. «Det var en pageturner», sier man. «Jeg kunne ikke legge boken fra meg».

Og hvis det er lesing, er det bra. Det er superbra!

Men er det spilling, så er det skadelig. Jeg vil si spilling er mye sunnere enn lesning. For eksempel er spilling veldig sosialt.

Ekstremt mange av de jeg kjenner, har jeg blitt venn med fordi vi spiller de samme dataspillene. Vi møtes, prater, har det gøy sammen og har lan-partyer. Alle guttene i klassen spiller.

Opp til foreldrene

Man sier at spill oppfordrer til vold og gir ideer om terrorisme. Vold? Av og til. Terrorisme? Nei. Men noen ganger blir jeg skikkelig sint.

Da er det bare å sette seg ned og tenke at det bare er et spill, spise for å få opp blodsukkeret og puste litt.

Men jeg har noen venner som ikke helt klarer å kontrollere sinnet sitt. I mange situasjoner blir stemningen litt uggen. Men generelt holder vi oss glade, vi er gode venner.

Feit? Mye tidsbruk? Neh.

Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg spiller og det er bra sommervær ute. Jeg føler jeg kunne gjort så mye mer da. Og jeg har mange andre interesser.

Personlig klarer jeg å styre tidsbruken. Men jeg kjenner mange som har problemer og som spiller for mye. Så det er opp til foreldrene. Lærer man barna om selvstendighet og konsekvenser, vil det fungere.

– Sykt bra video dude. Fortsett ;) PS: Har deg snart (104 subbs :P) Hmm... Erdestructor har lagt igjen en comment på én av videoene mine. Det er alltid fint med positiv feedback!

Det er morsomt med YouTube. Det er en måte hvor alle kan vise sine talenter til hele verden. Det er gøy å se antall abonnenter stige og at flere og flere ser videoene dine.

Min aller største drøm er en dag å bli profesjonell. Tjene penger på YouTube og gaming.

Folk kommenterer, gir positiv eller negativ feedback og man får et «community». Jeg har fått mange nye venner. Utenlandske og norske, og Erdestructor er én av dem. Han lager videoer, han også. Vi har pratet mye sammen og gir tips til hverandre.

Krever talent

Min aller største drøm er en dag å bli profesjonell. Tjene penger på YouTube og gaming. Jeg elsker å lage videoer, det er en hobby jeg har puttet masse tid og penger inn i.

Jeg har mikrofon-utstyr, greenscreen, PC og riktig programvare. Det er mye arbeid, hver video tar rundt to uker å lage, med hvert fall én til to timer jobb hver dag.

Jeg starter med en idé som jeg skriver ned i boken min. Så må jeg finne musikk, så filme, og så må jeg redigere.

En dag ønsker jeg å bli som Sp4zie. Eller Pewdiepie. De er youtubere med godt over én million abonnenter. Pewdiepie har faktisk 43.000.000 abonnenter.

Det er helt sykt, synes jeg. Men han fortjener det. Han lager to videoer hver dag med ekstrem høy kvalitet. Det kreves talent for å gjøre det.

Skal vi se.. Matte, det var det, ja. Skal vi se; et stykke igjen. 3-2x=x3-9 ... 6? Ja, det er sikkert riktig. Skriver det, jeg. Jeg er sulten. Tror jeg tar og lager meg ostesmørbrød. Jeg går forbi brutter'n som sitter og spiller Europa Universalis, et skikkelig taktikkspill. Ikke noe for meg, jeg trenger litt mer action.

Ahh, det lukter godt av ostesmørbrødene. Jeg setter meg ned ved siden av hunden min, Fanti. Klapper henne på magen. Jeg tror jeg har en idé til neste video. Jeg tar opp skriveboken min og begynner å skrive.

Fritt Ord satte i gang prosjektet «Digitale liv» for å sette spillkultur på dagsordenen. Dette er én av tekstene juryen valgte ut.

