Gavekort finnes bare for at butikker skal tjene penger | Marte Andrine Aschim Gundersen

Hvorfor kan butikkene tjene penger på å selge absolutt ingenting? Gavekort ser nemlig mer ut til å være en gave til butikken og ikke til den som får det.

Svindel?

Mange butikker vil nekte deg og betale med et gavekort hvis det er utgått på dato selv om det er bare sju måneder siden det ble kjøpt.

Noen butikker har til og med lært de ansatte hva de skal si hvis noen prøver å betale med et gammelt gavekort.

Det virker som butikkene er forberedt på å gjøre kundene misfornøyde.

Det er også noen butikker som setter så kort holdbarhetsdato på gavekort, at det nesten er garantert at den som får det ikke rekker å bruke det. Hva ville du sagt hvis du ble solgt noe som ble verdiløst etter seks måneder?

Kanskje ville du kalt det svindel.

Spørsmålet er om det egentlig er noe forskjell på et gavekort og på svindel?

Innfør et felles regelverk for gavekort

Hvis man prøver å klage på den korte holdbarhetsdatoen til butikken, er det ikke engang sikkert man får svar. Butikken bryr seg ikke om de har gjort en kunde misfornøyd.

Kanskje alle som har et gavekort som har gått ut på dato heller skal rane butikkene for de pengene de har tatt fra dem?

Det eneste de ser ut til å bry seg om er å tjene penger ved å lure kunden.

De ser ikke på det som en mangel at ingen har fått noen vare for pengene sine.

Den beste løsningen hadde vært å innføre et felles regelverk som gjelder for alle gavekort, og som sikrer kunden at gavekortet er gyldig i minst tre år.

