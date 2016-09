Gi oss begrunnelse på eksamenskarakteren!

Store deler av poenget med en eksamen er at vi elever skal bli vurdert av en annen lærer.

Lærere vurderer som regel litt forskjellig. Noe én lærer kan overse, kan en annen la telle på vurderingen.

Problemet er at vi ikke får se vurderingen til vår skriftlige eksamen. Vi får bare karakteren.

Ingenting annet. Ingenting om hva som var bra, og hva som vi bør huske på til neste gang. Ingenting.

Det er ikke sånn at du ikke kan forbedre deg etter en eksamen. Særlig ikke hvis du går på grunnskolen. Du har alltid en mulighet til å forbedre deg, men da er det jo greit å vite hva du kan forbedre deg i! Vi skal fortsatt lære på videregående.

For jeg har hørt at vi ikke får se vurderingen fordi eksamen er ment som en avslutning på grunnskolen. Etter det er det ikke mulig å endre noe på karakterene du har derfra.

Hvis vi bare vil ha en skole som er til for at man skal stå til eksamen, er dette lurt. Men det gir tydelig signaler om at samfunnet ikke er opptatt av hva du kan etter eksamen, bare du kan det på den.

Hvis vi vil ha en skole som er der for at vi skal lære mest mulig, er det idioti ikke å vise oss vurderingen!

