Gløymde heltar vi har teke for gjeve | Heidi Hvitsand Nilsen (15)

Korleis hadde ditt liv sett ut

utan ein som hadde trakka vegen før deg

Mødrer har tørka sine tårer med ein klut

Tap av liv har ikkje sett eit preg på deg og meg.

Vi er for opptekne av oss sjølve

At vi ikkje ofrar dei heltane som har sett sine spor på denne jord

Ein tanke fordi vi sjølv er sløve

Folk er blitt drepne, og eg kallar det for mord.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi er ein gjeng av egoistar

Vi må lækje gamle sår

Mitt hjarte brest for det vi mistar

Dette har teke for mange år.

Kva må me gjere når verda er i flammar

Vi har teke ting for gitt

Gamle tårer har fylt opp dammar

Sjå rundt deg og sjå korleis verda er blitt.

Heile verda har seg sjølv i tankane

«Det var mitt land som gjaldt»

Er tankane som går att for leiarar flest, kan eg ane

«Det var ditt land som falt».

Min morfar var ein helt i krigen

Sivert Hvitsand var hans namn

Han reiste ned til Gaza i 1958 som ein del av FN-styrken

Eg har aldri fått vite om han kom til hamn.

Gløymde heltar er dei som har sett sine spor

Vi må ikkje gløyme kva vi har lært

Dei har skapt ei kvit verda bleikt med klor

Berre tenk deg for ei byrde den har bært.

Det er på tide at vi ser rundt oss

Og ser kva som er i ferd med å skje

Før ein atomkrig braut ut, og kuler regnar ned over oss som ein foss

Gløymde heltar hadde ikkje ynskt ei verd der folk sit på kne for å be.

Då hadde deira arbeid vore for gjeven

Vi må byrje å tenkje på kvarandre

Viss ikkje kan verda bli styr av djevelen

Gløymde heltar hadde ynskt å sjå at me er glade i kvarandre, ikkje å sjå kven me kan klandre.

