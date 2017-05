Gutter tagger venner og spøker med at de er voldtektsmenn. Det bekymrer meg. | Maren Aurora Gude

«Jukseruss sto bak nesten halvparten av russevoldtektene.»

Det er overskriften VG har på en artikkel de publiserte den 29. April.

Det viser seg at så mye som halvparten av dem som bedriver seksuelle overgrep i russetiden, ikke er russ, men folk som later som at de er russ, eller som sniker seg inn.

Det å gjøre narr av noen som er blitt seksuelt mishandlet og traumatisert for livet, er ikke ok

Det i seg selv er en utrolig ekkel ting å vite, og jeg blir glad for å lese at det skal gjøres tiltak for å unngå at det skjer med årets russekull.

Spøker på voldtektsofferes bekostning

Men – så kikker jeg på kommentarene, og der følger 10 minutter i dyp avsky. Der er det over 30 kommentarer hvor norske gutter tagger vennene sine med smile-emojier og spørsmålstegn.

Det de insinuerer, er at vennene deres er en av dem det snakkes om i artikkelen - voldtektsmennene.

Disse guttene sitter altså hjemme foran skjermen og bestemmer seg for at «nå skal jeg lage en spøk ut av seksuell mishandling».

De gjør noe som ødelegger livet til folk, til noe banalt, enkelt og uviktig.

De trenger en realitetssjekk

Har ikke majoriteten av Norges yngre garde et fnugg av empati eller konsekvenstenkning i seg? Tydeligvis ikke.

Jeg tenker på foreldrene til disse guttene

De gjør det som passer dem best, uten å unne en eneste liten tanke til de rundt dem. De er ekstremt respektløse og føler selv at det er helt ok.

De holdningene vi ser at de unge i Norge har, det er noe å være bekymret over.

Det å gjøre narr av noen som er blitt seksuelt mishandlet og traumatisert for livet, er ikke ok. De trenger en realitetssjekk.

Må være ydmykende med slike sønner

Jeg tenker på foreldrene til disse guttene, og at det må være ydmykende å vite at du har en sønn som får glede ut av andres lidelse.

At han lager en vits av voldtekt, det må være flaut.

Og for folk som leser: Ja, jeg er fullt klar over hvor selvberettiget det virker å sitte her å snakke om min egen generasjon med så mange fordommer og så mye kritikk, men det er virkelig et problem som går igjen flere steder, og jeg er virkelig lei det.

Folk bør virkelig vite så mye bedre.

Det jeg mener å si er: Tenk deg om før du kommenterer sånt. Du gjør narr av noen sin største smerte.

