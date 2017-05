Hadde det vært opp til meg, hadde alle offentlige kantiner blitt helt kjøttfrie | Christine Evjen

Vi bør bruke offentlige innkjøp til å stimulere til at nordmenn spiser mer grønt og mindre kjøtt.

Vårt høye kjøttforbruk er ugunstig for både klimaet og folkehelsen, og det bør derfor være helt ukontroversielt å innføre en vegetardag i offentlige kantiner over hele landet.

Argumentene mot kjøttfrie dager er oppkonstruerte. Det er ingen menneskerett å spise kjøtt hver dag, til hvert måltid.

Det offentlige må bli en spydspiss

Ingen har vondt av vegetarisk mat. At vegetarisk mat smaker vondt, kan jeg personlig garantere at kun er en fordom.

Derimot vil redusert kjøttinntak hos den gjennomsnittlige nordmann være helsefremmende, ettersom kjøttforbruket vårt er langt over det anbefalte.

Hadde det vært opp til meg, hadde alle offentlige kantiner blitt helt kjøttfrie. En viktig del av det grønne skiftet er at det offentlige blir en spydspiss i miljøvennlige innkjøp.

Minst 50 prosent lokalprodusert

Akkurat som vi bør kjøpe inn det mest miljøvennlige papiret til offentlige printere, bør vi kjøpe inn den mest miljøvennlige maten til offentlige kantiner.

Miljøpartiet De Grønne har et gjennomgående mål om å stimulere til redusert kjøttforbruk.

Det er ingen grunn til at de andre partiene ikke skal følge etter

Vi vil blant annet innføre kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, sikre at det alltid er et fristende vegetartilbud, samt sørge for at 50 prosent av offentlig matinnkjøp er lokalprodusert. Minst.

Det er ingen grunn til at de andre partiene ikke skal følge etter.

