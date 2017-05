Har jeg piggene litt for mye ute når jeg får spørsmålet om jeg ikke drikker? | Nina Ellioth Kvamsdahl

Dette innlegget ble publisert i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.

«Til dere som er avholds: Vi som drikker, skylder dere ingenting» var tittelen på et innlegg hos Si ;D i Aftenposten 24. mai. Her nevnes alle de som skriver side opp og ned om ikke å drikke alkohol, og jeg tror jente (17) er rimelig lei.

Burde jeg føle meg støtt? Jeg er tidligere rusavhengig som nok er litt frelst av livet som avholds.

Jeg snakker om det foran forsamlinger og skriver om tema på nett for Akan kompetansesenter.

Jeg er nok akkurat én av dem du, jente (17), referer til. Jeg ble ikke støtt: Du fikk meg til å tenke og reflektere, slik et bra innlegg skal gjøre.

Hva er greit å spørre om?

Jeg opplever du kommer inn på et tema som er relevant i mange ulike situasjoner: Hva er greit å spørre om?

Du sier det så bra når du skriver at vi mennesker er nysgjerrige, og for å bedre forstå det som er annerledes, så spør vi - så klart!

Jeg skrev rundt julebordtider at det hadde vært enklere noen ganger å late som du er gravid, eller ha bilnøkkel rundt halsen, for å unngå spørsmål.

Hvordan oppfattes vi av andre?

Men har jeg piggene litt for mye ute, når jeg får spørsmålet om jeg ikke drikker? Og har den som spør, samme pigger ut, når jeg forklarer hvorfor jeg ikke gjør det?

Ditt innlegg fikk meg til å tenke på det helt grunnleggende: Hvordan oppfattes vi av andre? Noen ganger har vi ikke den villeste anelse, men gjør raskt opp vår egen mening.

Takk for bra innlegg

Jeg elsker å møte nye mennesker, gjerne de som ikke er som meg, og da kan jeg ofte fyre løs med alle mulige spørsmål uten å tenke så altfor mye over det.

De smiler ofte og er hyggelige, men det kan godt hende de går derfra og tenker «hva søren hadde hun med det å gjøre?».

Jente (17): Neste gang noen spør meg hvorfor jeg ikke drikker, så skal jeg ikke automatisk tro det er fordi de mener jeg er en festbrems, men sette pris på ærlighet og interesse for meg.

Så håper jeg den som spør, ikke tror jeg er sheriff av avholdspolitiet. Hvis vi klarer det, har vi kommet et stykke på vei uten at vi skylder hverandre noe som helst.

Takk for et bra innlegg som fikk meg som avholds til å tenke litt nytt på et tema jeg brenner for!

