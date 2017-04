Hatprat fikk meg til å tie | Fatema Al-Musawi

Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten. Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer.

Denne gangen er det Fatema Al-Musawi (20) sin tur.

Netthets er dessverre blitt en normal ting å oppleve for mange samfunnsdebattanter. Personlig opplever jeg negative kommentarer knyttet til mine innlegg i lang tid etter publisering.

Det var spesielt ille da jeg uttalte meg om homofiles og hijabkleddes rettigheter.

Forventer en konstruktiv debatt

Jeg er for radikal eller for ekstrem. Jeg er islamist eller en fornorsket muslim. Jeg forventer aldri at alle er enige med meg, men jeg forventer en konstruktiv debatt.

Et debattklima der jeg kan kritisere islam, kristendommen, norsk politikk og samfunnet for øvrig, uten å oppleve hatprat som konsekvens.

Bryr meg ikke lenger

Jeg hører ofte at jeg er for ung til å kalle meg en samfunnsdebattant, at hijab er for ekstremister og at jeg bør ta den av og at jeg er en falsk muslim som Gud bør ta livet av.

Dette er kommentarer jeg har fått så mange ganger at jeg ikke lenger bryr meg.

Det som derimot bekymrer meg, er konsekvensen det har for unge som opplever noe lignende når de skal ytre sine meninger. De som kanskje forventer å lese en kommentar eller to med noe konstruktivt.

Oppfattes som skummelt

Men hva skjer når de unge opplever hat istedenfor konstruktiv kritikk? Jo, de blir skremt vekk. Da jeg i 2015 skrev et innlegg om at homofiles rettigheter og plass i islam bør bli bedre, opplevde jeg så mye hets at jeg ikke lenger turte å skrive.

Det tok lang tid før jeg kom meg over det. Jeg forsto til slutt at mange mennesker sitter bak skjermen og tøffer seg. Når de møter personen de kritiserer ansikt til ansikt, tør de ikke å si noe. Jeg forsto at slike trusler er tomme.

Likevel kan de oppfattes som skumle, særlig for dem som skriver sitt første innlegg. Flere av dem hører man kanskje aldri noe fra igjen.

Hatprat er ikke greit

Unge som ikke tør å uttale seg fordi voksne mennesker hakker ned på dem uten å ha noe konstruktivt å komme med, skaper et demokratisk problem.

Sider som Stopp islameringen av Norge (SIAN) skremmer også. De skrev en artikkel der de spurte om jeg var hjernevasket, en løgner eller inkompetent.

Uten å stille spørsmål til mine kilder og erfaringer, anser de det som bedre å kalle meg en løgner.

Støtter ungdom som opplever hat

En nettkriger som truer en ungdom til taushet, kan få store konsekvenser. Vedkommende kan få ungdommen til å legge bort pennen og tvile på seg selv.

Noen ungdommer kan også føle seg utenfor på grunn av den støtten nettkrigerne får.

Derfor er jeg glad for å ha blitt Stopp hatprat-ambassadør. Vi skal jobbe med å svare hatprat på nett og støtte ungdom som opplever hat.

Dette mener jeg er viktige tiltak for å vise at hatprat ikke er greit. Det er ikke slik man uttaler seg til de unge.

