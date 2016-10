Hei Sylvi, vi må snakke! | Kristian Sveistrup

Mottaksplasser står tomme og vurderes å bli lagt ned. Imens gjør du ditt for at færrest på flukt skal komme hit. Dette er ikke i tråd med det folket har vist i god dugnadsånd, nemlig at vi ønsker å ta imot mennesker på flukt.

Mottaksplasser er blitt organisert rundt omkring i landet, og at disse så skal stå tomme er for meg et mysterium. Ikke snakk om at Norge som har kapasitet ikke skal ta sitt ansvar. Det er ikke greit at vi som lever i fred og trygghet ikke kan dele fred og trygghet med andre.

Privat

Folk har ikke fått det bedre

At det ikke kommer mennesker hit, betyr ikke at folk på flukt har fått det noe bedre. Syrere, afghanere og afrikanere søker seg vekk fra uro, forfølgelse og elendighet. Det har ikke vært så mange flyktninger som det er nå siden andre verdenskrig. I 2015 var 65,3 millioner mennesker på flukt, og at vi som lever i et land med overflod av ressurser ikke evner å åpne døren når våre medmennesker banker på døren, klarer jeg ikke å forstå.

Ønsker fredelige liv

Enten du kaller de flyktninger eller asylsøkere, er de mennesker som ønsker seg et fredelig liv. Hvis vi slutter å se på flyktninger som et problem og en utfordring for vårt samfunn, og heller ser på dem som en berikelse, kommer vi langt.

Jobben din som integreringsminister vil også bli lettere. La oss bruke de ressursene som finnes rundt om i landet, og la flere ta del i det norske samfunnet.

Holdningene vi møter mennesker som kommer til landet vårt med har noe å si.

Sylvi Listahug sin retorikk og hennes handlinger engasjerer flere:

