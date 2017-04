På Si ;D 2. april kritiserer Silje Brekke Bakken fra AUF Høyre for ikke å ta unges helse på alvor.

Ikke bare bommer Bakken fullstendig på kritikken, hun burde feie for egen dør før hun kritiserer Høyre for ikke å satse på helsesøstre.

En av Høyres hovedsatsinger er å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ifølge helseminister Bent Høie økte antall helsesøstre med 247 årsverk bare i 2014 og 2015, mens det året før under rødgrønn regjering ble redusert med ni årsverk.

Med andre ord så innebar Arbeiderpartiets politikk at kommunene måtte redusere antall helsesøstre, imens antallet øker kraftig med Høyre.

Likevel er vi ikke fornøyde før døren til helsesøster er åpen til enhver tid.

Tiltak som forhindrer lukkede dører

Som Bakken påpeker så sliter 15 til 20 prosent av barn og unge til enhver tid med psykiske plager som angst og depresjon.

Det skal ikke være slik at disse ungdommene blir gående alene, uten å møte et helsevesen som fanger dem opp.

Derfor har Høyre satset massivt på flere psykologer i kommunene.

Resultatet er en tredobling av antall psykologer med statlig tilskudd sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen.

Slike tiltak forhindrer at ungdom blir møtt med en lukket dør når de trenger helsevesenet som mest.

Bakken kritiserer også Høyre for å legge ned Klara Klok, men hun glemmer å nevne at nøyaktig den samme tjenesten vil bli videreført på ung.no.

Det vil til og med være de samme fagfolkene som svarer på spørsmål fra ungdom.

Likevel vil ingen nettjenester kunne erstatte verdien i å prate ansikt til ansikt med en helsesøster eller skolepsykolog man kjenner.

Derfor ønsker Unge Høyre enda flere skolepsykologer.

Hjelp uansett hvor i landet

Du skal være trygg på at du får den hjelpen du trenger og har krav på, uavhengig av hvor i landet du bor.

Da er det bra Høyre fremmer et forslag om å innføre krav til hvilken yrkeskompetanse kommuner må ha for at helsetjenestene skal være akseptable.

Det innebærer at fra 2018 blir det stilt krav til at alle kommuner må ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster.

Ungdom fortjener en regjering som tar utfordringene deres på alvor

Fra 2020 kreves ergoterapeut, psykolog og tannlege i tillegg. Da Arbeiderpartiet satt i regjering fjernet de dette kravet og reduserte kvaliteten på helsetjenestene våre.

Ungdom fortjener en regjering som tar utfordringene deres på alvor. Ungdom skal ikke møte en lukket dør og gule post-it lapper.

En god skolehelsetjeneste er fylt med åpne dører, varme smil og god hjelp.

Vi har fremdeles en lang vei å gå, men med Høyre i regjering er vi alt et godt stykke på vei.

