Her kommer vinteren. Da er det viktig å ta frem merkejakken.

Klær er med på å definere hvilken person du er. Det viser både personlighet og økonomisk status. Det siste burde ikke være så utrolig viktig. Det er jo fint om du har råd til å gå med fine, dyre klær med merker på, men hvorfor skal man tråkke på dem som ikke har råd eller ikke eier disse dyre klærne?

Må man absolutt ha den dyreste vinterjakken og de ekte Uggs-skoene?

Fikk kommentarer på jakke til 800 kroner

Det er et press året rundt, men jeg føler at presset blir ekstra tungt rundt vinteren – når det kommer til ytterjakker. Da må man absolutt ha en dyr jakke med et merke på armen! Det må være enten Svea, Canada Goose eller Parajumpers.

En jakke fra Cubus eller H&M er helt uaktuelt. Det er bare aktuelt hvis man er «fattig».

Merkepresset er utrolig hardt i det miljøet jeg er i. Da jeg kom på skolen med en dunjakke som kostet 800 kroner uten merke, fikk jeg kommentarer fra klassekamerater og venner.

«Haha, fattig, eller?»

«Hvorfor kjøper du ikke Svea, eller noe? Det er mye finere!»

Det er ikke gøy å mase konstant på foreldrene for å få den fine merkejakken når man har mye viktigere ting å bruke pengene på

Norsk ungdom er redd for å bli sett ned på – vi er jo rike

Akkurat sånne kommentarer fikk jeg høre. Jeg trodde jo at utgangspunktet til en vinterjakke var først og fremst å holde deg varm, men det er blitt så mye mer enn det, i alle fall blant ungdom!

Ridha skrev ifjor et Si ;D-innlegg om Canada Goose-jakker: Blod, svette … og fjær?

Hvis du ser deg rundt, enten i byen eller på en skolegård, så kan man jo se at alle norske ungdommer bruker akkurat de samme dyre merkejakkene. Om du bruker noe annet, så skiller du deg ut.

Norske ungdommer er bare så redd for å skille seg ut og bli sett ned på. Vi er jo rike nordmenn. Vi må ha det beste, dyreste og fineste!

Men ikke alle i Norge er så rike, og presset på dem blir så utrolig tungt og vondt. Det er ikke gøy å mase konstant på foreldrene for å få den fine merkejakken når man har mye viktigere ting å bruke pengene på.

Hvor stor rolle spiller det å gå i merkeklær? Les flere lignende Si ;D-innlegg:

Merkeklær har alltid opptatt folk. Her kan du lese et Si ;D-innlegg fra tilbake i 2005:

Negativ leveregel: «Jeg må være godt likt av alle»

Andrea Lund (20) er én av dem som føler hun må bli likt av alle og lever etter denne leveregelen.

– Det er ikke nødvendigvis sunt, sier psykolog Aksel Inge Sinding.

Hør hvilke konstruktive råd han gir henne og andre som lever etter denne regelen.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her