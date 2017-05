Homofile må få lov til å gifte seg – bare ikke i kirken

Kristne blir ofte misforstått når det gjelder syn på homofile. Mange tror at vi diskriminerer dem og at de ikke er ønsket i kirken.

Dette er helt feil. Alle er velkomne i kirken uansett bakgrunn.

Vi hater ikke homofile

Nå er det blitt lov å vie homofile i kirken. Noen jubler for dette, andre er ikke fornøyde med det. Noen har meldt seg inn i kirken igjen, mens andre har meldt seg ut.

Det finnes også prester som har gått av på grunn av dette.

Også hos kristne er det ulike meninger. Betyr det at kristne som ikke er for vielse av homofile i kirken, hater homofile? Nei, det gjør vi ikke.

Det er ikke noe galt med å være homofil, men det er det å leve det ut som ikke er riktig ifølge Bibelen

Ja, det finnes kristne som ikke liker dem, men de finnes også blant andre trosretninger og livssyn.

Dette er ikke slik Jesus ville gjort, Jesus elsker alle mennesker.

Dette er vår religion

I Bibelen står det at vi, som kristne, skal gifte oss, som mann og kvinne.

Det er ikke noe galt med å være homofil, men det er det å leve det ut som ikke er riktig, ifølge Bibelen. Det er grunnen til at mange kristne, også meg, ikke er for å vie homofile.

Når presten er med på å vie homofile, er han med på å begå en synd som Gud ikke vil vi skal gjøre.

Dette er vår religion. Det vi mener og tror, skal ikke stå i veien for hvordan andre mennesker velger å leve livet sitt, mener jeg.

Jeg er for at homofile skal få gifte seg – bare ikke i kirken.

