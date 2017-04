Høyre skaper Norge på sitt beste | Silje Johansen

20. april skrev Oda Maria Hokstad om hvorfor Senterpartiet (Sp) er et bedre alternativ enn dagens regjering. Mens Sp skapte utrygghet for bedriftene og dårligere skoleresultater, så peker alle pilene i riktig retning med Høyre i regjering.

Denne regjeringen har gitt folk mulighet til å velge hvor de selv skal få behandling, og sørget for at behandlingen er rask, trygg og gratis. Det har resultert i at det var 80.000 færre i helsekø høsten 2016 enn høsten 2013.

Mennesker som raskere kan komme friske tilbake til familiene sine. Ifølge Hokstad er dette et av tiltakene «folk ikke ønsker».

Privat

Mindre fravær betyr bedre undervisning

Skolene fått flere gode lærere, flere helsesøstre og fraværet i skolen har rast. Mange mener nok at fraværsgrensen er litt kjip, men det aller viktigste er jo at den funker!

Mindre fravær betyr bedre undervisning, bedre samhold i klassen og bedre læringsutbytte. Det måtte en Høyre-regjering til for å finne en løsning på et problem skolene har hatt i årevis.

Utslippene er på vei ned

Dessuten defineres ikke den beste klimapolitikken av ord, men av handling. Det hjelper ikke med kule ord fra Senterpartiet når politikken deres ikke er klimavennlig. Vi må heller investere i grønn teknologi.

Vi må gi folk bedre kollektivtilbud for å sikre klimavennlige alternativer.

Vi må satse på fornybar energi og velge klimavennlig for å klare det grønne skiftet.

Med Høyre i regjering er utslippene på vei ned, og det grønne skiftet er i gang.

Folk ønsker seg denne politikken

Når Hokstad hevder at regjeringens politikk er noe folk ikke ønsker, så er det feil. Det viser at Hokstad indirekte ikke respekterer meningen til de 760 000 menneskene som stemte inn Høyre i regjering.

Politikere må gjerne kritisere regjeringens politikk, men det blir feil å hevde at ingen ønsker denne politikken. Høyre skaper Norge på sitt beste og det er derfor jeg kommer til å velge en Høyre-seddel under valget på 11. september.

Det nærmer seg valgkamp!

