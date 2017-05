Hva er så farlig med å la homofile gifte seg i kirken? | Emili Rønning

De siste dagene har jeg sett flere artikler og saker som tar opp saken om homofili og ekteskap.

Skal homofile få lov å gifte seg i kirken eller ikke?

Bestemoren min ble glad på mine vegne

Jeg kom ut som lesbisk i fjor sommer, og i en alder av bare 18 ser jeg ikke for meg at ekteskap er på bordet de nærmeste årene, men dette betyr ikke at jeg ikke vil gifte meg en gang.

Jeg husker fortsatt hva min egen bestemor fortalte da hun fant ut at homofile fikk lov til å gifte seg i kirken.

Hun ble glad på mine vegne og fortalte at jeg «endelig kunne ha et ordentlig bryllup en gang».

Vanskelig å skjønne hvorfor

Det å gifte seg i kirken handler ikke bare om religion, det handler også om tradisjoner. Så klart finnes det andre muligheter til å gifte seg, humanetisk bryllup har lenge vært en mulighet.

Hva jeg ikke skjønner, er hvorfor dere er så imot det?

Hva taper du som person på at to menn eller to kvinner velger å gifte seg i kirken? Ingenting.

Beklager, men argumentene dine for at homofile ikke skal få gifte seg i kirken er for svake

Det å skylde på familieverdier og si at det er i strid med hva bibelen sier, er bare unnskyldninger for at du er homofob.

For svake argumenter

«Jammen, jeg har ikke noe imot homofile, jeg synes bare ikke de skal gifte seg i kirken.» Hvorfor ikke? Hva er så farlig med å gifte seg i kirken?

Hvilken innvirkning har det på ditt liv? Kan du forklare meg det?

«Det står jo i bibelen.» Ja, men i bibelen står det mye, og du ville ikke hindret han eller hun fra å gifte seg for tredje gang fordi: «Oi, de to forrige ekteskapene endte i skilsmisse.»

Beklager, men argumentene dine for at homofile ikke skal få gifte seg i kirken er for svake, og selv om du ikke tør å innrømme det, så er du homofob.

