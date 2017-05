Hva slags unge kvinner vil du ha med hjem i natt, og hva vil du gjøre med dem, sa du? | Liv Marie Rønhovde

Duften av pølse fra Narvesen treffer meg, og jeg kan ikke gjøre annet enn å smile. For en landsborger nylig returnert fra utlandet gjør det typisk norske, som frukt fra Bama, skyhøye priser og gode råvarer at følelsen av nostalgi og tilhørighet øker.

Lyden av et språk jeg kjenner og er så stolt av, klinger behagelig i bakgrunnen, men plutselig bryter noe komforten.

Bismaken av mai

Vi er tross alt i mai, og årets høydepunkt for avgangselevene i norsk videregående skole har truffet landet. Russetiden. Fra en høyttaler i en elektronikkbutikk hører jeg en jevn strøm av såkalt populærmusikk knyttet til feiringen.

Lyden av moderspråket svertes plutselig av betydningen av ordene jeg hører.

Hva slags unge kvinner er det de vil ha med hjem i natt, og hva er det de vil gjøre med dem, sier du?

Etter stemmeleiet og modenheten å dømme er det heller ikke de eldste guttene i baren som formidler teksten.

Uheldigvis forstår jeg både tekst og innhold så altfor godt. Likevel står jeg igjen og forstår mindre enn jeg har gjort på lenge.

Ved siste runde med slike sanger var jeg selv avgangselev og dermed daglig eksponert for denne typen musikk.

Kun fordi noe er blitt en kommersiell norm, må vi ikke akseptere det.

Etter et øyeblikks nøling henvender jeg meg til butikkpersonalet og spør om de er oppmerksomme på det relativt upassende innholdet i musikken de lar strømme ut i offentligheten. Svaret jeg får er like bortforklarende som overraskende.

«Kommersielt godkjent»

De brukte nemlig «kommersielt godkjente lister» og hevdet at det derfor ikke var opp til dem å bestemme hva som ble avspilt. Lyden av ansvarsfraskrivelse var tydelig i dette svaret.

Hvorvidt handlingene det synges om, er umoralske eller ikke, er ikke opp til meg å dømme, men jeg kan tydelig påpeke at de såkalte «kommersielt aksepterte» handlingene det synges om, ikke appellerer til den gjennomsnittlige norske kvinne.

Jeg ønsker å utfordre dette synet på unge jenter som innebærer at de er villige til å være med på hva det måtte være av seksuelle handlinger med hvem som helst, uten noen form for motvilje.

Bør dette forbli normen?

Derfor bruker jeg nå ytringsfriheten, en annen kjernenorsk verdi, til å heve stemmen og problematisere disse sangtekstenes innhold. På grunn av publisiteten ser det ut til at vi aksepterer det. Både direkte gjennom markedsføring, men ikke minst indirekte gjennom bruken av slik musikk i helt malplasserte situasjoner.

Selv om man har retningslinjer å følge, er det mer enn lov til å sette spørsmålstegn ved hva som bør forbli normer og hva som rett og slett er blitt usmakelige forsøk på såkalt humor og provokasjon gjennom overeksponering.

La oss én gang for alle bruke den norske stoltheten vi føler på til å heve oss over slik banal kjønnsdiskriminering i stedet for å la det passere ubevisst gang på gang.

