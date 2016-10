Hver dag må Ida velge hva hun vil bruke sine fire timer på: Mat, sosialt liv eller skole | Vilde Bratland Hansen

Dette innlegget er skrevet i anledning konferansen om brukerstyrt personlig assistent som starter i dag.

For to uker siden møtte jeg et fantastisk menneske. Hun heter Ida og er en over gjennomsnittet ressurssterk person, som fyller dagene med fulltidsstudie og tre verv i ulike organisasjoner.

Hun er intellektuelt velrustet, men er avhengig av praktisk bistand for å gjennomføre sin hverdag.

Styre egen studiehverdag

I møte med handikappede mennesker møter vi oss selv i døren. Fordi vi selv kan velge når vi vil på do, fordi vi selv kan ta notater fra pensum, fordi vi selv kan sette oss på et fly til Syden uten å planlegge alt ned til den minste detalj.

Poenget er ikke å fortelle om hva Ida trenger hjelp til, men at hun i mye større grad kunne hatt muligheten til å styre sin egen studiehverdag.

Med en brukerstyrt personlig assistent (BPA), en ordning som ble vedtatt i 2014, gjør man den funksjonshemmede i stand til å styre sin egen hverdag.

Den funksjonshemmede ansetter selv og bestemmer når han eller hun ønsker å bli assistert. Fasiten er imidlertid at Ida kun har tilgang på en BPA 28 timer i uken, det vil si fire timer daglig.

Et liv av prioriteringer

Dermed blir hennes liv konstant preget av prioriteringer. Skal timene hun har fått bevilget gå til matlaging, svømmetrening, skole eller sosiale sammenkomster?

Ida er ikke alene i rekken av handikappede som står uten tilstrekkelige timer med BPA. I fjor sto 22 år gamle Johannes fra Strindheim frem i flere medier med sin historie.

Da han bodde i Kongsberg fikk han bevilget 70 timer med BPA i uken, mens han i Trondheim fikk bevilget 37,5 timer pr. uke – noe som igjen gjorde at han måtte slutte på skolen.

Er ikke det ganske merkelig med tanke på at det er snakk om den samme gutten, med nøyaktig de samme behovene?

Utenfor arbeidslivet

Ifølge SSB sto 85 000 funksjonshemmede ufrivillig utenfor arbeidslivet i fjor. Som de fleste vet, er utdanning totalt avgjørende for hvordan du kommer deg ut i arbeidslivet.

Utdanningen skal være en start på den funksjonshemmedes selvstendige liv – ikke en start på et liv i isolasjon.

Når få funksjonshemmede oppnår høyere utdanning, opprettholder det allerede eksisterende sosiale forskjeller

Når få funksjonshemmede oppnår høyere utdanning, opprettholder det allerede eksisterende sosiale forskjeller.

BPA-ordningen er totalt avgjørende. Dessverre er det slik at BPA-ordningen er under hardt press og pr. dags dato er det kommunens økonomi som bestemmer hvor mange BPA timer man har rett på.

Etter min mening er dette en ordning som ikke bare må bevares, men utvikles, slik at den med tiden blir formidlet via NAV.

Ida har et handicap, men hun er i stand til å delta i samfunnet på samme vilkår som alle andre.

Les innlegg skrevet av jenter med funksjonshemninger:

Nyeste episoden av Si ;D-podkasten: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.