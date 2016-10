Hver gang ordet jomfru kommer opp hjemme hos oss, får jeg en klump i magen

Kjære foreldre med minoritetsbakgrunn. Dette er ikke et revolusjonerende brev, bare et rop om hjelp. I dagens samfunn er det vanskelig å passe inn som en ung jente med minoritetsbakgrunn.

Presset om å være den beste på skolen og blant venner blir bare større og større. Med alt det presset vi må håndtere, skulle du tro at hjemmet ville være et sted for å slappe av.

Du skulle tro at av alle mennesker i verden ville foreldrene med minoritetsbakgrunn støtte sine barn fordi de selv vet hvor vanskelig det kan være å etablere seg i et samfunn hvor man må starte livet fra scratch. Slik er det dessverre ikke.

Må oppføre meg pent

Jeg er født i Afrika, men familien flyttet til Norge da jeg var veldig ung. Jeg har derfor så å si alltid følt meg norsk.

Sånn er det ikke for foreldrene mine. De har alltid stått på sitt og sagt at jeg er afrikaner enten jeg vil eller ei.

Jeg har ikke noe imot det, men jeg har aldri klart å identifisere meg selv som en afrikaner.

Foreldrene mine har gjort det klart at hjemme er vi først i Afrika. Når jeg er der, kan jeg være norsk til en viss grad, men jeg skal ikke glemme å oppføre meg pent og ordentlig i tilfelle noen av vennene til foreldrene mine får øye på meg.

En familie i vanære

Mange foreldre med innvandrerbakgrunn er ofte redde for at andre med samme bakgrunn som dem, skal baksnakke familien deres.

Det å være jente med minoritetsbakgrunn kan derfor være vanskelig å kombinere med et sosialt liv.

Et liv der du kan ha på deg korte kjoler og dra på fest uten å være redd for at det skal bli offentlig kjent. Skulle det mot formodning bli kjent, vil det føre hele familien i vanære.

Mange jenter har hørt at en jente som er jomfru, er mer verdt.

I likhet med mange andre jenter med minoritetsbakgrunn, føler jeg ofte at familiens rykte er mitt ansvar, og det er en vanskelig oppgave å leve opp til.

En jomfru er mer verdt

Vi er presset til å være jomfru til vi er gift, vi er presset til å være et godt forbilde, og la oss ikke glemme krysspresset om ikke å føre familiens gode navn, rykte og ære til skam.

Mange foreldre med minoritetsbakgrunn frykter at døtrene deres skal miste jomfrudommen før de er gift. Mange jenter har hørt at en jente som er jomfru, er mer verdt.

Hver gang ordet jomfru kommer opp hjemme hos oss, får jeg en klump i magen. Det er så mye vi jenter ønsker å dele med våre foreldre, men vi er for redde for reaksjonen deres.

Det å vite at du har skuffet foreldrene dine fordi du ikke klarte å holde beina dine lukket, er en helt grusom følelse.

Mange jenter går rundt og bærer på hemmeligheter om kjærester, guttedrama og aborter. Alt bare på grunn av masse press om at vi skal være den ideelle jenta.

