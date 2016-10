I dag, 11. oktober, er det FNs internasjonale jentedag.



En venninne av meg på skolen ble nylig giftet bort. Jeg blir trist av å tenke på det.

Hun visste ingenting om mannen og familien hans før det plutselig skjedde. Jeg visste heller ingenting.

Og nå er hun gift som 16-åring.

Hele livet hennes er ødelagt. Det er ikke bra. Jeg blir dårlig av å tenke på det.

Fattigdom og utrygghet

Hun går ikke på skolen lenger. Mannen hennes gir henne ikke lov. Han gir henne til og med ikke lov til å besøke sine egne foreldre, så hvordan skal hun i det hele tatt klare å komme seg på skolen?

Hun var ikke klar til å gifte seg. Hun ble tvunget til det.

Familien hennes levde i fattigdom og utrygghet. Guttene i området der hun bodde var ikke greie. Jentene ble trakassert og plaget. Kanskje var det derfor foreldrene hennes begynte å tenke på å gifte henne bort.

Hun gråt masse, og ble tvunget ut av familien sin og til å bli kona til en fremmed mann.

Jeg ville ikke klart det. Jeg liker ingenting av det som har med ekteskap å gjøre. Hvis det var meg, hadde jeg rømt for lenge siden.

Vanskelig å bli hørt

Faktisk er situasjonen min nå veldig lik slik situasjonen var for henne. Vi er fire søsken, tre av oss jenter, og familien min er fattig. Foreldrene mine vurderer å gifte meg bort når som helst.

Livet som ung kone er ikke bra

Her jeg bor, er det vanlig å gifte bort jentene når de er unge. Det ønsker foreldrene mine også.

STUCK / Pressefoto

Mange jenter i dette området blir gift når de er mellom 14 og 16 år. Ingen gifter seg når de er voksne og klare for det.

Jeg skal gjøre mitt beste for å overbevise foreldrene mine om at jeg ikke må bli gift nå. Men siden jeg er jente, er det vanskelig å bli hørt.

Ofte mye krangling

Hvis jeg blir gift, blir livet mitt ødelagt. Da kan jeg ikke stå opp for meg selv. I fremtiden får jeg ikke bli det jeg ønsker. Det er sånne ting jeg vil si til foreldrene mine for at de ikke skal ødelegge livet mitt.



Ikke gjøre slutt på livet mitt. De burde heller hjelpe meg å studere videre.

Hvis de ikke vil forstå, skal jeg prøve å få hjelp fra myndighetene og andre organisasjoner som jobber med å stoppe barneekteskap.

Livet som ung kone er ikke bra. Som svigerdatter er det forventet at du skal gjøre alt husarbeidet. Og det blir ofte mye krangling med svigerforeldrene. De tillater ikke at du som inngiftet jente skal sitte og slappe av. De maser alltid på deg om å arbeide. Og de mener at du må adlyde dem.

Det er så mange farer ved å gifte seg for tidlig

Mannen din krever at du aldri møter andre mennesker eller prater med andre. Du må bli inne i huset og ikke gå ut for ofte. Og du må dekke til håret ditt. Hvis du går ut, kan han slå deg. Han vil ikke ha en kone som snakker eller er sammen med andre.

Selv kan han gjerne forelske seg i en annen jente.

Vil jakte drømmene

Jeg elsker landsbyen min og landet mitt. Naturen er vakker, men det er ikke lett for jentene her. Det er så mange farer ved å gifte seg for tidlig.

Fathia Mahmoud (23) til norske jenter med innvandrerbakgrunn: Du fortjener å velge gutter selv

Jeg vil gjøre noe bra med livet mitt. Jeg vil studere mer. Jeg vil få utdanning så jeg kan gjøre noe for samfunnet og for foreldrene mine. Jeg vil ha en god jobb. Jeg vil få respekt for det jeg gjør.

Når jeg starter for meg selv og har oppnådd noe av det jeg vil – når drømmene mine er oppfylt og jeg er uavhengig og betaler mine egne utgifter – da kan jeg gifte meg.

Før det må jeg gjøre mitt beste for å beskytte meg selv.

I Aftenpostens nye TV-serie Stuck reiser Emilie Beck (25) fra Nøtterøy ut i verden for å møte jenter og fortelle deres historie. Her kan du lese intervju med henne i A-magasinet

Podkast: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her