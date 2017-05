Hvis russen må betale for vann, dropper de å drikke det | Stine Gjestvang

For et par uker siden var vennene mine og jeg på et russearrangement som starter russetiden.

De siste årene er det blitt strengere alkoholregler for russ i hele landet. Det er ikke lov å ta med egen drikke inn.

Problemet er at arrangørene også tar betalt for vann.

Personlig mener jeg dette er uansvarlig, spesielt når vi ikke får ha med egen vannflaske inn.

Hvorfor skal vi betale 30 kroner for vann, når vi kan få det gratis fra en kran?

Forebygg med gratis vann

Russen dropper å drikke vann hvis man må betale for det. Det er jo selvsagt klart at det er mer fristende for en russ å bruke de pengene på alkohol.

Dette fører til mer fyll og større risiko for at noen trenger medisinsk hjelp. Jeg sier ikke at russen ikke skal få drikke seg fulle og feste, det er jo tross alt det russetiden handler om for mange.

Men at voksne mennesker, som tydeligvis vil tjene penger på ungdoms utskeielser, ikke forstår hvilket ansvar de har, er ufordragelig!

Å drikke vann mens man drikker, er en lur måte å holde kontrollen på promillen. For noen kan det rett og slett være livsviktig.

Og selv om det er slik at arrangørene i visse situasjoner må gi gratis vann til døddrukken russ, så bør det være slik at de forebygger at det skjer, før det skjer!

Ingen vann på toalettet

Det virker påfallende at arrangøren også har toaletter uten vann, som heller ikke ga oss muligheten til å fylle opp en kopp med vann.

I tillegg var det heller ikke mulighet for å vaske seg på hendene etter at vi hadde vært på do.

Dette er både uhygienisk og ekkelt, og det skaper smittefare, noe russen allerede er ekstra utsatt for. Det var altså ikke tilgang på vann i det hele tatt.

Jeg vil på vegne av mine medruss be alle arrangører av russearrangementer om å sørge for at det er tilgang til rent vann på treffene.

Det er rett og slett uansvarlig å la russen måtte betale for noe som er så viktig. Gi russen vann!

