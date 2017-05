Det overrasker meg ikke at Frp tenker som de gjør. Det jeg derimot er sjokkert over, er at det er så stille rundt vedtakene.

Nylig holdt Frp sitt landsmøte. Der vedtok de hva de skal gjøre dersom de får makten igjen etter valget.

Min største frykt før landsmøtet, var at Frp skulle gå i en mer populistisk retning.

Da landsmøtet var over, var frykten blitt en realitet. Landsmøtet fremmet verdier og holdninger som vil bety slutten på det Norge jeg kjenner og elsker.

Hvorfor har ingen på venstresiden reagert?

Det virker som om nesten ingen utenfor Frp hevet øyenbrynene over vedtakene som ble stemt frem. For 10 år siden ville dette vært heftig debattert i ukevis, og kritikken ville haglet.

Hvorfor har ingen på venstresiden reagert? Hvorfor tør ikke Høyre å protestere? Er det virkelig ingen som bryr seg lenger?

«Send dem tilbake»

Vi er et multikulturelt land, uansett om Frp og Sylvi Listhaug liker det eller ikke. Landsmøtet startet med kø for å bli tatt bilde av sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug foran en stor plakat med teksten «Nei til burka og niqab!».

Under landsmøtet vedtok partiet blant annet å forby rituell omskjæring av guttebarn og å innføre obligatorisk gudstjeneste i norske skoler.

Det mest hårreisende vedtaket var å begynne å «snu» redningsbåtene i Middelhavet, altså å sende dem tilbake dit de kom fra.

Budskapet har aldri vært tydeligere. Signalene Frp sender ut, vil garantert føre til at mange minoriteter føler seg uønsket og utstøtt. I dag har vi en integreringsminister fra et parti som aktivt motarbeider integrering.

Provoserende og umoralsk

Som AUF-er synes jeg det er ganske skuffende at Arbeiderpartiet er imot å innføre dobbelt statsborgerskap.

Derimot var nyheten om at Frp vil sikre flertall for dette på Stortinget, antageligvis første og siste gang jeg takker Frp for noe som helst. Fem minutter senere ombestemte jeg meg.

Mange mener nemlig at Frp vil innføre dobbelt statsborgerskap fordi det vil gjøre det lettere å frata innvandrere deres norske pass i fremtiden!

Dette er direkte ondt, provoserende og umoralsk mot oss med bakgrunn fra flere land!

Er vi blitt kalde og likegyldige?

At Frp tenker i slike baner, overrasket i hvert fall ikke meg. Det jeg derimot er sjokkert over, er at det er så stille rundt vedtakene. Hvor er mediene og protestene?

Er vi blitt så kalde og likegyldige etter fire år med Høyre og Frp i regjering at vi ikke reagerer på at de vil gjøre livet vanskelig for mange utsatte grupper?

Frp-slagordet «En enklere hverdag for folk flest» betyr fort noe annet for dem som ikke er «folk flest».

Er det virkelig ingen som bryr seg lenger? Jeg kjenner knapt igjen landet mitt! Norge, mitt Norge, hvor er du?

