Hvor er deres indre fighter?

Da jeg hørte om at fraværsgrensen skulle innføres, ble jeg litt i tvil. Det ble store debatter i samfunnsfagstimene.

I en IKT-klasse med en tåke av slitne gamere som drakk for mye red bull og satt oppe til klokken 3 på natten bestemte jeg meg for å danne min egen mening rundt temaet.

Det ble veldig fristende å hate på fraværsgrensen fordi det var godt å kunne ta noen fridager hjemme.

Du kunne komme en time for sent, skylde på at du måtte kjøpe nesespray fordi du var forkjølet og ikke minst slippe unna med det.

Fikk angstanfall

Men det var før jeg fikk en oppvåkning som skulle påvirke meg både psykisk og fysisk: I februar våknet jeg i en hjerteinfarkt-lignende tilstand og spant av gårde til legen så fort som mulig.

Etter mye prat og resultater viste det seg at hjertet mitt var helt friskt og at det lå helt og holdent på det psykiske.

Ifølge legen hadde jeg fått et sterkt angstanfall da jeg våknet, og dette fikk alle brikkene til å falle på plass: I 17 år hadde jeg gått rundt og vært bekymret, deprimert, tom for energi og forventet det verste hele tiden.

På toppen av det hele hadde jeg hatt fulle skoledager med halsbetennelse.

En uke senere sa læreren til meg at han kunne se at jeg var utslitt og ga meg det beste rådet jeg noen gang har fått: «Kom deg opp om morgen og ikke gi opp!»

«Dette er bare tull, det fungerer ikke!», tenkte jeg. Allikevel bestemte jeg meg for å prøve.

Nedturer ble bagateller

Og plutselig kom det en vending: Jeg følte meg ekstremt glad og opplagt.

Tankene var borte, hvilepulsen var lav og jeg koste meg og pratet med de andre i klassen som fortsatt var gretne etter å ha sittet oppe for lenge foran PC-en.

Jeg levde etter en rekke klisjeer om å finne min indre motivasjon, fighter og skoleelev.

De faste nedturene ble til bagateller og jeg fikk de beste karakterene jeg har fått i hele mitt liv.

Nå har jeg fått en ny start med påbygg i tredjeklasse.

Ta kampen i oss selv

Så jeg spør dere friske ungdommer som er imot fraværsgrensen: Hvor er deres indre fighter?

Er det slik at dere tror at man kan skli dovent og smertefritt igjennom livet og bli verdensmester? Tror du læreren gidder å møte opp på jobb for å stå og prate ut i luften om norsk grammatikk når 30 stykker ligger hjemme med nesesprayen i hånden og syter?

Om jeg skulle vært lærer i et sånt system hadde jeg sluttet på dagen.

Det er på tide at vi gjør en vending i norsk arbeidskultur. Vi må legge ned kampen om å følge politiske trender og heller starte kampen i oss selv for å oppnå noe.

Skribenten er medlem av Unge Høyre.

