«Hvordan er det å tørke hjelpeløse gamliser?» | Emilie Schei

Jeg har praksis på et sykehjem akkurat nå. I dette øyeblikk mens jeg sitter her og skriver. Jeg har min første nattevakt og kunne virkelig ikke hatt et bedre sted å være.

Jeg må ta meg av de eldre, passe på at de har det bra og komme dem i møte på best mulig vis.

Som vanlig legger jeg ut et skrytebilde på Snapchat av at jeg jobber, ikke fordi jeg er stolt over meg selv som tar i et tak, men fordi jeg er ekstremt stolt over plassen jeg jobber på.

Plutselig tikker det inn en melding hvor det står: «Hvordan er det å tørke hjelpeløse gamliser i ræva?» Jeg ble målløs.

Innstilt på å gjøre en forskjell

Dette innlegget er ikke til deg som sendte meldingen og prøvde å være morsom, eller til deg som synes det å jobbe på sykehjem er en dårlig jobb. Dette er til deg som tror det å jobbe på sykehjem bare handler om å tørke eldre folk etter dobesøk.

Jeg husker min første praksisdag som om det var i går.

Kjærlighet. Nærhet. Forståelse. Tillit

Jeg hadde tidligvakt, og med sommerfugler i magen gikk jeg og skiftet. Jeg følte meg bra i jobbuniformen min. Jeg følte meg viktig, fordi jeg visste jeg skulle gjøre en jobb som betyr noe for noen.

Jeg gikk inn med innstillingen om å gjøre en forskjell.

En forskjell for de menneskene som har vært med på å bygge opp landet vårt, samfunnet vårt og bidratt på hver sin måte til at Norge er som det er i dag.

Det handler om så mye

Jeg ble tatt veldig godt imot av både ansatte og pasienter. Opplæringen var ekstremt god, og fra første stund forsto jeg at det er dette jeg elsker.

En annen ting jeg veldig fort forsto, var at det å jobbe på sykehjem er mer enn å tørke «hjelpeløse gamliser».

For kjære deg som tror det, det er så ekstremt mye mer.

Det handler om å se pasienten, lytte og vise omsorg. Kjærlighet. Nærhet. Forståelse. Tillit. Det handler om å imøtekomme de eldres behov og ønsker og bidra på en god måte til at de skal få en fin avslutning på livet.

Det handler om å huske på at disse eldre sjelene er mennesker som engang har vært selvstendige som deg og meg.

Livet er faktisk ekstremt kjært, og det går så fort

Det handler om å akseptere at de eldre kan synes det er følelsesmessig vondt ikke å klare å være selvstendige på samme måte lenger.

Livet er ekstremt kjært

Så kjære deg, du som tror det handler om å tørke de eldre hver gang de har vært på do, skifte på dem når de har hatt uhell eller dusje dem – du tar så skikkelig, skikkelig feil.

Det er en del av jobben, ja, men det finnes så mye mer.

Det finnes glede, håp, latter og tårer.

Du lærer mye, får større respekt, og du utvikler deg på en måte det ikke går an å sette ord på. Du får et annet syn på livet og hvor kjært og sårt det ene livet vi har, er. Du lærer deg å sette pris på de viktige tingene og legge vekk de mindre viktige tingene. Du lærer å sette pris på det og de du har rundt deg.

For livet er faktisk ekstremt kjært, og det går så fort.

