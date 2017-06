Hvordan kan man oppdage sosial kontroll? Her er tegnene - og hvordan du kan hjelpe

De siste årene har stadig flere unge gutter og jenter tatt kontakt med hjelpeapparatet på grunn av negativ sosial kontroll. Politiet venter at økningen kommer til å fortsette de neste årene.

For den unge kvinnen «Maria» gikk kontrollen så langt at hun til slutt måtte bryte med familien. Da hadde hun gått gjennom tenårene og studietiden med innetid klokken 18.30. Hun fikk aldri være med på arrangementer etter skoletid. Ingen spurte om hvorfor.

Flere av de som tar kontakt med hjelpeapparatet, forteller om det samme. Unnvikelse fra lærere, venner og andre voksenpersoner.

– Ingen tør å spørre. Det er det som er feilen, sier overbetjent Hans-Petter Kielland, fagkoordinator for familievoldanalyse i Oslo politidistrikt.

Må ikke presse

Høsten 2016 lanserte Røde Kors-telefonen om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kampanjen #Stoppekstremkontroll. Målet var å gjøre flere oppmerksomme på sosial kontroll, både utsatte og personer som kjenner dem.

Amalie Lereng

Flere av dem som tok kontaktforbindelse med kampanjen, var venner og kjærester. De sto utenfor og var vitne til kontrollen, men visste ikke hva de skulle gjøre.

Ifølge leder for Røde Kors-telefonen Anne Marte Stifjeld er det flere ting man kan gjøre for å hjelpe unge i slike situasjoner.

– Når vi snakker med venner, kjærester eller de unge selv, er det viktig for oss å få frem at det eksisterer et godt hjelpeappat, sier Stifjeld.

Fakta: Mulige tegn på sosial kontroll Den unge... – Er ikke med på sosiale arrangementer – Er ikke til stede på sosiale medier – Drar rett hjem etter skolen – Blir fulgt til og fra skolen av eldre søsken eller foreldre – Svarer ikke på meldinger etter skoletid. Det kan være et tegn på at mobilen er konfiskert – Begynner å kle seg annerledes – Lever dobbeltliv. Skifter klær før og etter skolen – Får ikke lov til å ha kjæreste eller treffe venner – Gjør det veldig bra på skolen for å kjøpe seg tid fra fremtidig ekteskap – Utaggerende oppførsel – Endringen skjer ofte i kjønnsmoden alder Kilder: Poltibetjent Hans-Petter Kielland, psykolog Pia Aursand, Therse Sørhaug og Anne Marte Stifjeld (Røde Kors)

Hun understreker at man ikke burde presse de som blir utsatt for kontrollen, til å handle. De må selv føle seg klare til å ta skrittet.

– Det er viktig å motivere til å søke hjelp. Men må også gjøre det tydelig at man stiller opp for dem uavhengig av hvilke valg de tar, sier hun.

Noen av de unge som tar kontakt med Røde Kors- telefonen, er skoleflinke ungdommer som bruker skole og utdanning til å utsette for eksempel et tvangsekteskap.

– Noen bruker det som en forhandlingsstrategi overfor foreldre og familie for å få mer frihet og større handlingsrom i eget liv, sier rådgiver Therese Sørhaug.

Har pakket det inn for lenge

Ifølge overbetjent Kielland blir familiens kontroll over de unge ofte sterkere idet han eller hun når kjønnsmoden alder. Det er flere tegn man kan se etter.

– Disse ungdommene drar gjerne rett hjem etter skoletid og er kanskje ikke med på sosiale arrangementer. De er ikke på sosiale medier eller svarer ikke på meldinger etter skoletid. Det er gjerne et tegn på at mobilen er konfiskert, sier han.

Kollega Pia Aursand, som jobber som familiepsykolog, legger til:

– Den unge, særlig jenter, blir gjerne fulgt til og fra skolen av foreldre eller eldre brødre. Noen begynner å kle seg annerledes, andre lever dobbeltliv og bytter klær før de drar hjem fra skolen. Noen får ikke lov til å ha kjæreste eller treffe venner etter skoletid, sier hun og understreker:

– Det er vold, dette også.

Hun mener samfunnet altfor lenge har pakket disse sakene inn under fanen «kultur og tradisjon» og dermed godtatt omsorgssvikt og vold.

– Vi har ikke gitt dem samme hjelp som etnisk norske ville fått om de blir utsatt for det samme, sier Aursand.