I 2030 får jeg et brev. Der vil jeg finne mine håp for kjærligheten | Anna Isnes Elshøy

I dag feiret jeg min 20-års bursdag med familien, og en av gavene jeg fikk, var en bok med brev jeg skulle skrive og gi til meg selv i fremtiden.

Brevene hadde overskrifter som «Where I want to go ...» og «I promise to myself ...».

Bakerst i boken var det to brev som ikke hadde noen overskrifter, og på det ene valgte jeg å skrive: «Hva jeg brenner for.» Brevet er datert 23. mai i år, og det skal leses 23. mai i 2030.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Noen ganger er jeg flau

«Homofiles rettigheter: Jeg synes egentlig det uttrykket er dumt. Det i seg selv skiller homofile fra andre.

Menneskers rettigheter vil jeg kalle det.

Når jeg tenker på hvor mye mennesker må gå gjennom fordi de elsker det samme kjønnet som seg selv, blir jeg kvalm. Så kvalm at jeg vil rope og gråte.

Når jeg leser dette brevet, har jeg kanskje barn selv. Og jeg er kanskje kjæreste med en gutt – eller en jente

Noen ganger gjør jeg nettopp det.

Jeg blir lei meg av å tenke på at jeg noen ganger ikke tør fortelle folk at jeg har vært kjæreste med en jente, fordi jeg er så innmari redd for spørsmålene og hva de vil tenke.

For spørsmålene kommer. Noen ganger er jeg til og med flau.

Når jeg leser dette brevet, har jeg kanskje barn selv. Og jeg er kanskje kjæreste med en gutt – eller en jente.

Privat

Uansett, så håper jeg at jeg lever i et Norge der vi ikke trenger legninger, for vi har skjønt at folk elsker dem de elsker, og det er sabla fint for dem!

Håp og kjærlighet

Jeg håper at mine barn kan se på tegnefilmer der prinsene kan bli kjæreste med både hverandre og prinsesser, uten at det skaper noen spørsmål.

Jeg håper at jeg kan spørre barna mine om de har møtt noen søte gutter eller jenter, eller andre, på skolen, uten at noen skal synes det er rart.

Jeg håper at vi ikke lenger trenger gay pride, men at vi har en annen markering, der vi feirer kjærligheten og alle kan gå sammen.

For vi har skjønt at alle blir forelsket i forskjellige mennesker, og det er fint. For kjærligheten er det viktigste, og hjertene våre ser like ut, samme hvem vi velger å bruke blodstrømningen på.»

Jeg sender inn dette i håp om at denne teksten ikke trengs i 2030, og jeg håper at den kan få andre til å ønske det samme.

Engasjerer homofiles rettigheter deg? Her er flere innlegg du kan lese:

Sommerpanelet i 2016: Ungdoms forhold til homofili

Hvorfor tagger gutter bilder med #nohomo om de klemmer en annen gutt? Er det nok homofile og lesbiske på tv og i serier? Hvorfor er det så fotballspillere som står frem som homofile?

Helen Hong (19), Kine Marie Bækkevold (19) og Sander Lerøen (17) diskuterer i Si ;Ds sommerpanel.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her