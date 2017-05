I år var eksamensoppgaven så god at elevene diskuterer den frivillig etter eksamen

– Både Nora Helmer og Noora Sætre kan ses på som to av de viktigste karakterene i hver sin tid.

– De er ikke ment å være helt politisk korrekte eller idealistiske, men de skal være gode eksempler fordi de til slutt velger å høre på sine egne følelser og er åpne for at de kan ta feil, sier Emma Krane Mathisen (18).

Hun var en av elevene som valgte eksamensoppgaven som sammenlignet de to karakterene.

Privat

«Noraisme»

Å gjøre Henrik Ibsens Et Dukkehjem relevant for tenåringer i dag, er en utfordring. Det på tross av at stykket, som kom i 1879, er et sentralt verk både her hjemme og internasjonalt.

Dramaet har etterlatt seg så store spor at begrepet «noraisme» oppsto i Kina, som betyr feminisme eller selvstendighet.

I dag settes Et dukkehjem ofte opp i land der kvinner ikke har de samme rettighetene som i Norge.

Likevel har du nok ikke sett tenåringer med «Nora+Torvald» på genserne. Årets eksamensoppgaver i videregående skole gjør Et Dukkehjem aktuelt nok en gang, ved å trekke inn TV-suksessen Skam.

– Hva betydde Ibsen for deg før den oppgaven?

– Da var Peer Gynt det eneste forholdet jeg hadde til Ibsen. Det er noe av det aller beste jeg har lest, sier Krane Mathisen.

Fakta: Dette var eksamensoppgaven: «I de to vedlagte tekstene møter vi to kvinner med samme navn. Nora i Et dukkehjem ønsker å forlate mannen sin, Torvald Helmer. Noora fra tv-serien Skam prøver å overtale kjæresten William til ikke å reise fra henne. Sammenlign de to tekstvedleggene, og plasser tekstene i en kulturhistorisk sammenheng.» Kilde: Utdanningsdirektoratet

Privat

Nora + Torvald

Oppgaven elevene fikk, gikk ut på å sammenligne en scene i Et Dukkehjem der Nora vil forlate Torvald, med et utdrag fra Skam, der Noora prøver å hindre William i å reise til London.

Gøril Laugsand (19) valgte også denne eksamensoppgaven.

Ekspertene er imponert

– Ja, sånn kan man gjerne også tolke tekstene, sier Nina Marie Evensen fra Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo, om Gøril Laugsands tolkning av de to tekstene.

– Det blir kanskje litt enkelt å si at det Nora Helmer gjør, var idealet. At en mor forlot barna sine, skapte stor debatt den gang, og noen vil nok mene at det er et tabu den dag i dag.

Universitetet i Oslo.

Hun er imponert over både oppgaven og nivået elevene holder på besvarelsene hun får høre om.

Hun ser på Skam selv også, og ser flere likheter mellom Nora Helmer og Noora Sætre i Skam.

– Den ene vil reise og den andre vil fortsette forholdet. Men i rammene for kvinnerollen kan det likevel sammenlignes. Når Ibsens Nora går fra mann og barn, bryter det med kvinnens rolle den gang, og på samme måte kan man si at Noora bryter med dagens selvstendige kvinnerolle ved å insistere på at William skal bli. Det de har til felles, er at begge karakterene handler selvstendig og tar sine egne valg, sier hun.

Fakta: Hva skjer i Et dukkehjem? I teaterstykket møter du blant andre Nora og Torvald Helmer. Premièren var på Det kongelige Teater i København 21. desember 1879. Tidlig i ekteskapet blir Torvald syk, og han har trodd at Nora finansierte sykebehandlingen med arv etter faren. Sannheten er at Nora har tatt opp hemmelige lån i mannens navn, noe som var ulovlig. Dette blir oppdaget, og Nora blir utsatt for utpressing. Frustrasjonen øker utover stykket, men etter hvert angrer utpresseren seg. Torvald finner likevel ut av dobbeltspillet, og reagerer med avsky og moralisering. Det fører til at Nora ser hvem mannen egentlig er, og hun forlater ham og barna til slutt. Kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia.

Skam har også ført til at flere får opp øynene for det norske språket:

Et løft for Ibsen

– Kanskje er det en del unge som ikke helt ser for seg at Ibsen kan ha noe å si for dem også i dag, sier Nina Marie Evensen.

– Men når de først leser stykkene eller ser dem på teater, oppdager mange at tekstene hans fortsatt er relevante.

Ingen av elevene vi snakket med synes Ibsen var kjedelig.

Fakta: Noen viktige årstall for kvinnekamp i Norge: 1826: Det blir stiftet en kvinneforening i Trondheim, antageligvis Norges første.

1854: Camilla Collett gir ut romanen Amtmannens Døtre anonymt. Romanen tar opp mange av de samme temaene som Ibsen gjør i Et dukkehjem.

1863: Ugifte kvinner får full myndighet, noe Nora ikke har i Et dukkehjem.

1879: Et Dukkehjem blir satt opp for første gang i København.

1888: Gifte kvinner får også full myndighet

1913: Kvinner får stemmerett i Norge. Kilde: Store norske leksikon.

For radikalt for Tyskland

– I dag er det nesten vanskelig å forestille seg hvor stor betydning dette stykket hadde da det kom. Det gikk rett inn i den daværende debatten om likestilling mellom kvinner og menn, forteller Nina Marie Evensen.

– Det var så radikalt i samtiden at et teater i Tyskland nektet å sette det opp med den originale slutten. De ville skrive om stykket selv, men det kom ikke på tale for Ibsen. Derfor skrev han motvillig en alternativ slutt på tysk der Nora ikke forlater barna sine. Denne avslutningen er ikke blitt mye spilt, og Ibsen selv kalte den «en barbarisk voldshandling» mot stykket. Hele poenget er jo at Nora går.

Dette kan du lese mye mer om hos oss: