I dag føler jeg dyp skam på vegne av landet mitt. Men også stolthet over i morgen. | Indigo Trigg-Hauger

Når unge mennesker organiserer seg i Norge, gjør de det ofte gjennom et politisk parti. De blir med i ungdoms- eller studentorganisasjonene til Rødt, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne.

De stoler på at de, gjennom systemet, kan bidra til forandring. Nordmenn har stor tro på det politiske systemet sitt.

Gårsdagens valg viser hvorfor jeg har mistet troen på mitt.

Onsdag våknet jeg til noe som virket som et mareritt – men jeg var lys våken. Dette var det første presidentvalget jeg kunne stemme i, men de siste årene er jeg likevel gradvis blitt klar over at det lenge har vært dype, systematiske problemer med amerikansk politikk og med det amerikanske samfunnet.

Valget av Donald Trump, en mann som har trakassert kvinner seksuelt, brukt rasistisk retorikk, oppfordret til hatkriminalitet og senket nivået på det offentlige ordskiftet, er bare toppen av isfjellet.

Bekymret for vennene mine

Før hvert valg spøker amerikanere med å flytte til Canada. Jeg gjorde det enda bedre – og flyttet til Norge. USA kunne ikke gi meg sikkerheten, likheten for loven og respekten jeg ønsket.

Men selv om jeg lever den ekte amerikanske drømmen, altså å komme meg vekk og flytte til en sterk velferdsstat, kjenner jeg fremdeles på mye skyld for ikke å være i USA akkurat nå. For ikke å være med vennene mine og familien.

De kan ikke slippe alt og rømme, og jeg er mer bekymret for dem enn noen gang. Jeg har privilegiet av å bo her. Ting er ikke perfekt i Norge, men livet her er mye bedre.

Vennene mine hjemme er i fare. De kan være mål for hatkriminalitet og, ikke minst, hatefulle ytringer. Dette valget har påvirket oss alle mentalt, og traumene vil ikke forsvinne i nær fremtid.

Menneskene i mitt nærmiljø som er svarte, muslimske, immigranter, homofile, kvinner eller utviklingshemmet, opplever dette verre enn meg. De er ikke trygge, og jeg frykter for dem fra den andre siden av verden.

Samme land som før

Men la det være klart: All denne rasismen, kvinnehatet og det dypfølte hatet eksisterte lenge før 8. november. Vennene mine var aldri trygge.

USA er det samme landet som før valget. Det er bare at folk nå tror de har tillatelse til å vise frem sine dypeste, verste instinkter.

De kommer til å ha en president som sier nesten utenkelige ting, og som ble valgt for dem – ikke på tross av dem.

På denne dagen, en av de mørkeste i amerikansk og verdens historie, kunne jeg ønske jeg hadde en tydelig fremtids- og handlingsplan. Men jeg har ikke mer enn en oppfordring til handling: Dette er grunnen til at vi må fortsette å kjempe.

Vi må kjempe på den måten vi alltid har gjort, vise gjennom grasrotarbeid at vi fremdeles bryr oss. Vi må alle kjempe mot amerikansk politikk og holdninger som angår oss alle: For Standing Rock, for flyktninger og for rettighetene til alle som dro til USA for å få et bedre liv og innså at de ville bli like undertrykte som før. De fortjener bedre.

Handle i morgen

Sivil motstand har rådet før, og det vil råde igjen. Den amerikanske regjeringen har aldri virkelig jobbet for noen, så hvorfor skal de starte nå? Vi amerikanere får ting gjort med bein i nesa, vi står opp for det vi mener er rett.

Det er slik de amerikanske suffragettene startet, slik homofile sa «vi er her!», slik borgerrettighetsforkjemperne opererte, slik Black Lives Matter har fortsatt kampen.

Vi tar fredelig til gatene, vi lager lyd, vi vil ikke være stille mens denne presidenten roter til landet vårt enda mer.

Aktivisten og forfatteren Ijeoma Oluo postet nylig en video hvor hun oppsummerte alt: «Verden er ikke verre nå – landet vårt er ikke verre enn det var i går».

For dette valget og dets resultat var ikke noe nytt. Det var helt enkelt et uttrykk for de verste delene ved landet mitt. Det er hvor vi går videre herfra, som utgjør forskjellen.

Jeg har lite tiltro til det amerikanske politiske systemet, men jeg har tro på de amerikanerne som jeg vet kommer til å overskygge de mest hatefulle delene av landet vårt, og kanskje til og med bidra til at det politiske systemet fungerer for alle.

Om ikke lenge vil USA være et sted jeg ikke skammer meg over, men ikke i dag. I dag føler jeg dyp skam på vegne av landet mitt.

Men jeg føler også stolthet over alle som kommer til å handle i morgen.

