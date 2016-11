I dag så jeg tre foreldre ignorere barna sine på t-banen. Da våknet jeg

I dag fikk jeg en virkelig tankevekker. Jeg satt på T-banen fra Majorstuen og så rundt meg på alle medpassasjerene mine. I vognen min var det tre voksne; en mor med en tenåringssønn, en annen mor med en liten unge i vogn og en pappa med to sønner.

Moren til tenåringen så ned på mobilen sin mens sønnen holdt fast i midtstangen med blikket ut mot den lyse dagen.

Pappaen brølte: «Sett dere ned, og sitt rolig» og fiklet frem telefonen. Og babyen i vognen hadde blikket festet i moren sitt ansikt som også så på mobilen sin.

Det som overrasket meg mest ved dette scenarioet, var at det var de voksne som satt på telefonen, ikke barna.

Kjeder meg alltid på telefonen

Jeg begynte å tenke på forskjellene på å vokse opp nå, og det å vokse opp for ikke mer enn ti år siden. Foreldrene mine var konstant bevisst på mitt PC- og internettbruk, og jeg utnyttet alltid sjansen til å sitte på internett. Jeg levde i tiden da dette var en ny og spennende ting, og jeg fikk aldri nok. Noen ganger fikk jeg til og med litt dårlig samvittighet overfor fremtidige meg. Hva skulle jeg tenke tilbake på hvis jeg skulle tenke på barndommen min?

Kanskje det alltid er en gruppe som må være oppslukt, sånn at resten kan være våkne

Den perioden da jeg syntes at internettet var som en uendelig verden med nye ting å by på hele tiden, er forbi. Jeg vokste heldigvis av meg det suget jeg hadde til dataverdenen, og nå kjeder jeg meg alltid hvis jeg sitter hjemme alene på telefonen. Jeg vil heller finne på noe å gjøre.

En gruppe er oppslukt, resten er våkne

Kanskje er internett og spilleavhengighet noe alle barn må gjennom fra min generasjon og nedover. Enten er de som min generasjon som får en mobil eller en PC de kan bruke så mye de vil, og blir helt hektet i en periode før interessen falmer. Eller så vokser de kanskje opp nå og blir for vant til å ha fri tilgang på mobilene sine og for vant til foreldre det ikke går an å få kontakt med.

De blir så vant til det at de rett og slett ikke kommer til det stadiet der interessen falmer. Kanskje det alltid er en gruppe som må være oppslukt, sånn at resten kan være våkne. For jeg ble våken i dag, da jeg så på alle foreldrene på T-banen.

Hjernen må ha pause

For mye mobilbruk er ikke bra. Det har nok mange gode og nyttige sider også, men man må passe godt på mengden. Det kan bli for mye, og hjernen må ha en pause fra alle inntrykkene.

Det er en kjent sak at det er smart å lese på notater til en prøve før man legger seg på kvelden. Når du da sover, får hjernen tid til å fordøye stoffet. Neste dag kan du finne svar på de spørsmålene du brukte tiden før du sovnet til å gruble over. Så det er viktig å sette av tid til å roe seg ned, og la hjernen få lov til å jobbe for seg selv.

Knapt med tid til å roe ned hjernen

Hverdagen til folk i dag er ofte veldig hektisk, og mye av grunnen til det er nok at det alltid er noe som skjer til enhver tid. Alt det som skjer, har vi mulighet til å følge med på, og det gjør vi.

Det kan fort bli knapt med tid til å få tankene vekk fra alt annet, men ofte handler bare dette om å prioritere.

Så jeg oppfordrer alle, både foreldre som kjenner seg igjen, og til dere som fortsatt vokser opp, til å stille dere dette spørsmålet: «Hva er verdifullt nok for meg å bruke tiden min på?»

Mobil stejeler tiden fra mange. Les flere innlegg om mobilbruk her:

Negativ leveregel: «Jeg må være godt likt av alle»

Andrea Lund (20) er én av dem som føler hun må bli likt av alle og lever etter denne leveregelen.

– Det er ikke nødvendigvis sunt, sier psykolog Aksel Inge Sinding.

Hør hvilke konstruktive råd han gir henne og andre som lever etter denne regelen.

Hør med et klikk her: