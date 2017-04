Mange sier «korps er kjedelig», «korps er teit» eller «korps er ikke kult»...

Til dere som sier dette: Tenk dere om!

Hvis vi for eksempel tar fotball. Hvis du ikke er en av de beste sitter du på benkenog venter på å bytte i alle fall en gang i en kamp.

Men i korps er alle velkommen alltid. Korps er ikke en konkurranse, det er som en stor familie.

Korpsturer, leir, konkurranser. Alle er med uansett.

Det er ingen som sitter på en benk og furter fordi de ikke er «god nok», for i korps er ALLE god nok. Uansett om du spiller dårlig eller bra.

Alle er velkommen.

At man går på korps, er heller ikke noe å gjemme. Vær stolt! Du kan noe som andre ikke kan! Hvis du hadde gitt noen som sier at korps er teit, en kornett eller et horn ... De hadde sikkert ikke fått frem en tone.

Og hvordan kan folk vite at noe de aldri har prøvd før er teit og kjedelig? Korps er helt supert, uten tvil.

