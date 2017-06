Ingen skal få vite at jeg har bulimi

Kjære jente (17) som 29. mai skrev innlegget om bulimi.

Det er så utrolig lett for meg å tenke at jeg ikke har en spiseforstyrrelse, for jeg er ikke undervektig, jeg trener ikke mye, og jeg elsker godteri.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg snakker høyt om hvor viktig det er ikke å bry seg om kroppspress, og hver gang jeg gjør det føler jeg meg som en hykler.

Verdens største nederlag

I virkeligheten føles hver matbit som verdens største nederlag, og den eneste tanken jeg har i hodet, er hvordan jeg skal kvitte meg med den.

Ingen legger merke til at jeg som oftest ikke spiser hverken frokost eller lunsj.

Ingen vet at jeg kan bruke timer i løpet av en uke på å finne unnskyldninger for ikke å være hjemme til middag.

Jeg trenger å være den selvsikre jenta

At jeg trolig i løpet av kvelden vil gi opp og stappe i meg mat til lenge etter at den har sluttet å smake godt.

Og det er i alle fall ingen som vet at jeg så godt som hver dag står bøyd over doskålen med fingrene i halsen.

Redd for spørsmål

Samtidig gråter jeg av skuffelse og frustrasjon, for jeg skjønner virkelig ikke hvorfor jeg alltid ender opp her.

Ingen kommer til å få vite om sykdommen, fordi jeg trenger å være den selvsikre jenta.

Fordi jeg ikke engang vil innrømme for meg selv at jeg har et problem. Fordi slik mediene fremstiller det, kan du ikke ha en spiseforstyrrelse når du er normalvektig.

Og fordi jeg er redd for at folk skal spørre om hvorfor jeg ikke er tynn om jeg hadde fortalt det til noen.

