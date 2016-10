– Skrik og hyl så mye du vil. Jeg har tatt intimplastikk og er kjempefornøyd, skriver Michelle (19) på Si ;D 28. oktober.

Videre skriver hun om hvorfor hun syns det er riktig og bra å ta plastisk kirurgi. Jeg syns det er flott at vi i dag har muligheter til å hjelpe folk som trenger å endre på kroppen sin av helsemessige årsaker, slik som i Michelles tilfelle med intimkirurgi.

Men argumentet «det er din kropp og ditt liv» er jeg lei av å høre.

Ingen varig løsning

Større pupper, ryddigere kjønnsorgan, strammere kinn – er det løsningen på «problemet»? Du vil kanskje bli lykkelig av å se på de ballongfyldige puppene dine etter en operasjon, men det tar ikke lang tid før du titter ned på rumpa di og ønsker å fylle på litt silikon der også.

Plastisk kirurgi er kun en midlertidig løsning

Plastisk kirurgi er kun en midlertidig løsning og vil i mange tilfeller føre til at du vil gå videre med flere operasjoner.

Det virkelige problemet er ikke kroppen, for heldigvis er de aller fleste av oss skapt for å fungere godt med kroppene våre.

Problemet er det dårlige selvbilde altfor mange har.

Rammer flere

Flere ganger har jeg hørt venner og kjente vurdere plastisk kirurgi, og hver gang har jeg vært tydelig imot det. Om vi ser på årsaken til dårlig selvbilde, finner vi ofte perfeksjonerte og retusjerte kropper i moteindustrien, pornoindustrien, sosiale medier og så videre.

Og vi ser altfor lite av naturlige, upyntede kropper.

Årsaken ligger også i at folk velger plastisk kirurgi som løsningen på problemet. Det er ikke bare deg selv det går ut over. Det er din kropp, men ikke bare ditt liv.

Det er din kropp, men ikke bare ditt liv

Det at du velger en plastisk operasjon for å få større pupper eller ryddigere kjønnsorgan, øker kravene for hvordan alle andre skal se ut. Vi må stoppe kappjaget etter en uoppnåelig kropp.

Jobb med deg selv

Ja, utseende har faktisk noe å si. Både for hvordan man opplever seg selv, og hvordan du ønsker at andre skal oppleve deg.

Men la oss slutte å snakke om hva som er «stygt» og hva som er «pent og sexy». Det er så utrolig forskjellig hvordan kroppene våre er utformet, og vi er alle og enhver unike og vakre på våre måter.

Skal man endre på kroppen, bør det i hovedsak være av helsemessige årsaker. Løsningen på dårlig selvbilde er å jobbe med seg selv.

Lær deg å like deg selv og den kroppen du har.

Det er lettere sagt enn gjort, og en større prosess enn en operasjon, men absolutt en mer verdifull og langvarig løsning!

