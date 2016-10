Jeg er 12 år og sover med balltre

Jeg er 12 år, og føler meg ikke helt trygg på å gå ut om kveldene. Rett og slett fordi det er for mange skumle mennesker ute.

Jeg hører ganske ofte på radioen at det er knivstikkinger, innbrudd og kidnappinger rundt omkring nede i byen.

Så det jeg er redd for, er at dette skal skje med meg også. Jeg føler dette er et problem.

Mer synlig politi

For det første mener jeg at det burde være flere politifolk på jobb som er mer synlig for oss innbyggere. Jeg synes også at det er for mye innbrudd, og jeg har hørt at politiet ikke alltid kommer tidsnok til stedet.

Derfor synes jeg at det burde være mer politi som kjører rundt, sånn at det kan være lettere og raskere å komme til steder når det skjer.

Jeg, og kanskje noen andre, har problemer med å få sove fordi jeg tenker på at det kanskje skal skje noe med huset mitt og familien min.

Derfor har jeg et balltre som er lett tilgjengelig når jeg sover. Det hjelper litt, og jeg blir litt tryggere.

Jeg håper at det blir mer politi rundt omkring

Også hjelper det litt å tenke på at det finnes politi i nærheten, men da begynner jeg å tenke på at de kanskje ikke er i nærheten. Så det jeg skal frem til, er at jeg håper at det blir mer politi rundt omkring.

Redd for å gå ut

Jeg lurer på om folkene som knivstikker, kommer til å knivstikke meg. Det har skjedd slike ting rett i nærheten der jeg bor. Mamma og pappa sier at når noen knivstikker, så er det fordi noen gjenger ypper med hverandre.

Til slutt går det galt, men de ikke vil gjøre dette på barn. Det skjer sjeldent og bare nede i byen. Politiet bør gi dem en advarsel om at de kan komme i fengsel, og folk som kjenner dem, bør melde dem til politiet.

Den tredje tingen som gjør meg utrygg er kidnapping. Jeg synes det er helt forferdelig å tenke på at noen uskyldige barn blir kidnappet.

Jeg tør nesten ikke være ute om kveldene når det er mørkt, fordi da tenker jeg bare på at det når som helst kan komme noen og kidnappe meg.

Og så tenker jeg på at det kanskje kan skje med noen av vennene mine, det har jeg ikke akkurat lyst til.

Jeg har bare en siste oppfordring til dere som har lest: Vær forsiktig og kontakt politiet om du skulle oppleve noe slikt eller bli utsatt for det!

